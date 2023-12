En el caso de Diego Aguirre, entrenador de Peñarol, será su tercera vez al mando del equipo, mientras que Álvaro Chino Recoba, de Nacional, es la primera vez que puede elegir a los suyos para defender el apellido y el escudo que tanto quiere. Dos técnicos identificados con sus clubes más allá de la experiencia de uno y la juventud del otro.

En la mente de Aguirre se está delineando un equipo y eso requiere un esfuerzo trascendental por elegir. Al mismo tiempo, la renovación en el puesto de director deportivo con la asunción de Agustín Alayes permite un aire que Peñarol necesitaba.

El entrenador puso toda la carne en el asador antes de fin de año y eso le permitió no sólo esperanzar al hincha aurinegro en las finales con Liverpool, y emocionar y emocionarse con su vuelta al cuadro de sus amores, sino también visualizar lo que tenía y lo que podía llegar a tener. Visualizó además algunos vicios mirasoles de cuadro grande, y convivió con la ansiedad previa –por agarrar el mando sobre el final del campeonato–, cosa que no a todos los técnicos les pasa. Aguirre tuvo un panorama o diagnóstico, un paneo o una clínica.

En los últimos días, la dupla director deportivo-director técnico, junto al comando técnico y la directiva, avanzó para sumar refuerzos ante la ya confirmada llegada de Javier Cangrejo Cabrera, el exbohemio. En el día de hoy se terminó de concretar además el acuerdo con Eduardo Darias, volante o extremo proveniente del Depor Maldonado.

Darias en 2023 sumó un total de 32 partidos jugados y convirtió cuatro goles, siendo uno de los puntos más altos en el equipo fernandino. Además de Darias, el aurinegro también está avanzando en paralelo por otros atacantes, como Gastón Ramírez, Maximiliano Silvera y Mauro Méndez.

Lo de Gastón Ramírez es un romance de todos los veranos. Lo de Maxi Silvera, más allá de su rendimiento en Cerrito y su devenir por el extranjero, parece un estudio más clínico y una confianza en el vínculo que el entrenador puede haber generado con el delantero durante su etapa en Santos de Brasil.

Mauro Méndez llegó al Pincha en 2022 proveniente de Wanderers, donde se formó. En Estudiantes de La Plata terminó el 2023 con un total de 44 partidos jugados –incluyendo la participación internacional en Copa Sudamericana, en la que convirtió diez goles, brindó tres asistencias y levantó el título de la Copa Argentina tras vencer 1-0 a Defensa y Justicia en la final–.

Otro de los nombres que apareció fue el de Facundo Castro, el ex Defensor Sporting, que tras su paso por Necaxa, armó nido en O’Higgins de Chile donde estuvo cuatro años. El jugador declaró que “hace varios períodos que venimos hablando con Peñarol. Con Pablo [Bengoechea] tuvimos conversaciones muchas veces. Sé que ahora estaban hablando, pero es lo único que sé porque estuve súper desconectado. Estoy sin representante, pero Walter Guglielmone es el que estaba manejando este tema. Antes, no se dio la llegada porque no se dieron los plazos. Soy jugador libre, depende más de ellos que de mí”, dijo el delantero, que se despidió muy querido del equipo chileno.

El nombre de Gian Franco Allala, zaguero de 26 años de Boston River, que además jugó en la Institución Atlética Sud América, viene sonando desde el final del Campeonato Uruguayo. Algo similar pasa con el lateral derecho Nahuel Furtado, de gran rendimiento en Cerro Largo. Además, en Peñarol vuelven varios juveniles sobre los que habrá que tomar decisiones: Máximo Alonso vuelve de Deportivo Maldonado y Nicolás Rossi fue pedido por Aguirre a pesar de que aún no termina su cesión en Danubio que se extiende hasta junio de 2024. Otro de los regresos es el de Braulio Guisolfo que jugó unos cuantos partidos en Fénix.

En la mente de Aguirre podría estarse delineando una delantera comandada por Gastón Ramírez y todo lo emotivo del asunto, con Mauro Méndez y Maxi Silvera como delanteros. Lo de Eduardo Darias, por un lado, como ya es conocido, y lo de Javier Cabrera, por el otro, apostando a la velocidad y el desdoble, se sostiene por una defensa que podría perfilarse con la renovación de Hernán Menosse y la probable contratación de Gian Allala, defensor de Boston River.

Recoba y Eguren con otra cautela

En filas tricolores mucho se habló sobre la inexperiencia de Recoba y el tire y afloje entre el interinato o no interinato. La manija terminó por poner en duda incluso la continuidad del ídolo cuando había agarrado un plantel manoseado por dos técnicos anteriores que buscaron en nombres y experimentos una idea que no se concretó.

En eso se parecen las experiencias de Aguirre y el Chino, en haber tenido ese primer panorama de sus clubes, ambos con años lejos de las expectativas, más allá de que Recoba consiguió el tercer puesto que lo deposita un paso más cerca de la fase de grupos de la Copa Libertadores, y Aguirre que peleó hasta el final por una estrella que Peñarol no merecía.

Nacional, comandado por Recoba, y Sebastián Eguren en su nuevo rol como manager deportivo, concretó la vuelta de Mauricio Pereyra, algo que tuvo la cuota de emotividad, y la práctica de resolver en una persona varias cosas.

Supuestamente, habrá nuevos futbolistas para defender al bolso en todas las líneas, pero hasta ahora viene moviéndose con otra cautela, con menos urgencia, aunque sea la misma, o con menos ventilación de hechos y deshechos puertas adentro.

El jugador que está más próximo a firmar es Rafael Haller, lateral derecho de Danubio que termina su vínculo con el equipo franjeado el próximo domingo. A pesar de quedar en libertad de elección, el futbolista pidió resarcir económicamente al club que lo formó, Danubio, por lo que la ecuación puede estar en préstamos de juveniles y porcentaje en futuras ventas del jugador. Un jugador con memoria. El muchacho jugó 75 partidos oficiales en el primer equipo danubiano. Debutó el 2 de junio de 2021 en Segunda División. En 2023 disputó 29 partidos y metió un gol en la Copa Sudamericana. Firmará por tres temporadas con los albos.

Otro que está a punto caramelo de firmar y que también llegaría en condición de libre es Rúben Bentancourt, cuyo vínculo con Liverpool expirará también el próximo domingo. El salteño de 30 años viene de meter 17 goles en 36 partidos con el flamante campeón uruguayo. Supo vestir la casaca aurinegra luego de surgir en Boston River y despuntar en las selecciones juveniles celestes.

Por otro lado, los tricolores buscan un arquero, ya que se confirmó que Salvador Ichazo no continuará, y además pretenden un zaguero, un mediocampista (que podría ser el argentino Bruno Zuculini), un enganche (los nombres más potentes son los de la nueva joya Tiago Palacios y el de la joya pulida, Nicolás Lodeiro). Para el puesto de segunda punta, Recoba piensa en el argentino Gustavo del Prete.

En Nacional también se fueron unos cuantos. Muchos por la puerta de atrás. Se espera por novedades en cuanto al pase del Colo Juan Ignacio Ramírez, pero eso no limitaría la llegada de Bentancourt. Si se queda el Colo, el tridente ofensivo con Gonzalo Carneiro parece prometer, aunque hay que ver si pueden convivir o funcionan alternadamente.

Recoba arma los suyos para enfrentar el desafío de dirigir al club de sus amores.