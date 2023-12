Lo de Tiago Palacios significa un acontecimiento. De esos salvadores del fútbol. El joven futbolista nació en Buenos Aires y actualmente juega en el Montevideo City Torque, que descendió a la segunda división en Uruguay. El talentoso volante llegó en 2020 proveniente del “Calamar” de Parque Saavedra, Platense, que disputará la final de la Copa de la Liga en Argentina, el sábado.

En Torque vivió las mejores y las peores, que son las últimas. Sin embargo, su rendimiento no sólo lo asentó en el equipo, sino que llamó la atención de Marcelo Bielsa, que anduvo viendo fútbol con sus propios ojos por las canchas uruguayas.

El jugador contó a AUF TV que es su madre la que tiene nacionalidad uruguaya y, alentado por ella y por la oportunidad que le brinda poder jugar con la selección uruguaya el Preolímpico de Venezuela de enero próximo, terminó por decidirse. “Ella me insistió un poco, me dio consejos sobre el futuro, y hacerla sentir orgullosa me hace feliz a mí”, sostuvo el jugador.

“Queremos hacer lo mejor posible, agarrar lo que nos pide el cuerpo técnico. Motiva para entrenar fuerte en busca de conseguir la meta de clasificar a los juegos”, dijo Palacios con respecto al Preolímpico que se jugará entre el 20 de enero y el 11 de febrero de 2024.

Otro de los llamados para pelear por uno de los cupos a los Juegos Olímpicos a disputarse en París es Nicolás Marichal. El zaguero surgido de la cantera tricolor que actualmente juega para el Dinamo Moscú expresó: “Es muy lindo volver al complejo y encontrarse con amigos. Lo tomo para aprender, seguir creciendo y vivir la experiencia”.

“Todos nosotros estamos con esa expectativa de tener a Bielsa como entrenador, más que nada por lo que ha pasado en estos últimos días con las victorias que ha conseguido con el plantel principal. El equipo está muy ansioso por escuchar y aprender”, dijo el zaguero en su llegada al país para la preparación hacia el Preolímpico a disputarse en las ciudades de Caracas, Valencia y Barquisimeto.

La celeste integra el grupo B y debuta el 24 de enero ante Paraguay en el estadio Misael Delgado de Valencia a las 17.00. El 27 a las 20.00 en el mismo recinto jugará frente a Chile y el 30 contra Perú. La selección uruguaya cierra su participación el 2 de febrero ante Argentina a las 20.00.