Pioneras, de Fiorella Rodríguez y Natalia Rovira, es ante todo un libro urgente. Una urgencia que nace de la imperiosa necesidad de luchar contra la instalación del relato único. Un libro que marca la cancha y entonces tuerce la oralidad y el registro escrito. El libro de Editorial Túnel permite a quienes hablamos de fútbol contar una historia plural de reivindicación y resignificación, una historia plural de participación directa, de barro.

Mi padre sabe de memoria el 11 inicial del “Peñarol de los negros”, con Spencer y Joya; lo dice como un cantito. Con melodía. Si habrá sufrido a aquel Peñarol... Habría que preguntarle a Walter, ahora que Liverpool salió campeón, cuáles son las alineaciones que recuerda. La de 2023 le quedará para siempre. Pioneras rompe el vidrio del anecdotario y ubica en el registro la historia de 14 mujeres pioneras del fútbol femenino criollo.

Quizás Pioneras es la jugadora número 12 de otras muchachas que, gracias a la globalización de la información, conocemos más e incluso seguimos, como Yamila Badell, como Esperanza Pizarro, como Belén Aquino, como Sofía Olivera, Juliana Castro, Carina Felipe, Sindy Ramírez, Stefanía Maggiolini, Sofía Oxandabarat. O quizás debería decir la jugadora número 15.

Pioneras es la camiseta que reúne en el nombre de estas 14 mujeres la ilusión de las pibas que pueblan las canchas y que son orgullo nacional: Lila Islas, Ivonne Mattos, Sarita Figueras, Alejandra Laborda, Ruth Gasdía, Ana Pereira, Silvia Arébalo, Analía Guerrero, Fabiana Llofriú, Patricia Gularte, Natalia Moreira, Natalia Belando, Adriana Reyes y Graciela Barboza.

Al mismo tiempo, estas 14 mujeres reúnen historias de otras mujeres y otras glorias que conocieron en el camino y que no olvidarán jamás. Entonces Pioneras es, al mismo tiempo, una puerta a la trama de la historia del fútbol femenino uruguayo y un asiento para mirar una cancha donde juegan todas como estrellas fugaces.

Dice Patricia Pujol en su prólogo: “Las memorias contadas por estas futbolistas nos proponen una forma de conectar con la emoción en palabras y en imágenes por saber (y sentir) que desde ahora y para siempre tendremos este registro de historias para contar”.

El libro es otro hito de Editorial Túnel, un compendio de entrevistas de Fiorella Rodríguez y Natalia Rovira, generadas para la diaria. Una vez más, Editorial Túnel rescata y reúne -no porque estuvieran perdidas o desunidas- una serie de registros fotográficos y escritos que enmarcan una parte de la historia publicada en este medio. Quizás Túnel supone una especie de paréntesis donde muchos textos periodísticos escritos en Deportes de la diaria habitan. Ese acto valoriza, en este caso, el trabajo de dos periodistas tenaces del periodismo deportivo actual. Además, la portada fue ilustrada por Luciana Peinado, quien también integra el staff de la diaria. Pioneras es, de por sí, una cuestión plural.

Fiorella Rodríguez es técnica en Comunicación Social. Se desempeña como periodista en Deportes de la diaria y es productora y periodista de Radio Carve Deportiva. Natalia, a su vez, es fotógrafa autodidacta y ejerce fotoperiodismo desde 2014. Ha trabajado para la diaria y para Túnel. Los proyectos de ambas, como Pioneras, están enraizados a deportes y género.

“Los compañeros nos pusieron trabas, éramos la vergüenza del liceo”, dice María Ivonne Mattos en un pasaje de Pioneras. En el mismo párrafo dice: “Un día nos llamó el director y nos dijo: ¿ustedes están jugando al fútbol? Le respondimos que sí y prosiguió: ¿por qué están jugando? Porque nos gusta, le dijimos, y contestó: Me parece excelente, no dejen de jugar porque a alguien no le guste lo que hagan, yo en lo que pueda las voy a ayudar, sólo que de fútbol no sé nada”. En este párrafo habitan la crueldad, el amparo y la resistencia. En realidad, la resistencia habita en el libro entero.