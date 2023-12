Santiago Mele, de los preferidos uruguayos de Marcelo Bielsa para contener el arco de la selección uruguaya, se consagró campeón en Colombia con el Junior de Barranquilla. El arquero, que decidió volver de las tierras lejanas donde el fútbol lo había llevado para estar cerca de su casa y de su gente, descolló en Plaza Colonia y luego en Unión de Santa Fé.

Los buenos rendimientos de Mele y la convocatoria a ocupar el banquillo de la celeste le dieron la posibilidad de llegar al Junior de Barranquilla. Su llegada se dio para sustituir a otro uruguayo, Sebastián Viera, que jugó más de 600 partidos con la camiseta número 1 del Junior.

Santiago Mele fue figura todo el campeonato, y fue figura para no ser menos en el partido en el que su equipo se coronó campeón de Colombia por décima vez en su historia. El conjunto de Barranquilla, sexto en la fase regular del Clausura, ganó su grupo semifinal y se impuso al DIM por penales en la segunda final.

El equipo de Mele derrotó al DIM 3-2 en la primera final como local el domingo pasado, y perdió la revancha 2-1 este miércoles en Medellín, donde el elenco del entrenador también uruguayo Alfredo Arias llegó a dar vuelta la serie.

Otro oriental, Joaquín Varela, abrió el tanteador de cabeza para Independiente Medellín a los 14’ y Edwin Cetré aumentó la diferencia a los 56’, por lo que el global era de 3-2. A los 90’, Vladimir Hernández igualó y la serie final se definió en los penales. En la definición, Mele brilló al atajar el primero con un pie. La serie se la llevó 5-3 el equipo visitante.

Con respecto a su primer título en el fútbol colombiano, Mele confesó que no ensayaron penales para esta final porque tenían la mentalidad de ser campeones: “No practicamos formalmente penales. Hay jerarquía. Los viví con tranquilidad, disfruto los penales, me encanta esa adrenalina y agradezco que tengo compañeros que patean con mucha jerarquía. Nosotros soñamos con el título desde que arrancó el campeonato, a mí me desafiaba muchísimo la idea de venir a un cuadro grande. Soñaba con jugar la Libertadores y se dio. Había mucho que ganar y poco que perder” dijo el arquero uruguayo.

Además, le agradeció a Hernán Darío Bolillo Gómez, quien fue el que lo trajo para este proyecto: “Me dio la confianza. Fundamental. Estoy agradecido por la importancia de creer en mí. Cuando creen en uno es poderoso”.