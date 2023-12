Poco le queda a 2023 y en el mundo se empiezan a definir los candidatos a llevarse los mayores honores en el fútbol: el 15 de enero se realizará la ceremonia de entrega de los premios The Best, uno de los reconocimientos más prestigiosos de este deporte, que premia a los deportistas y entrenadores más destacados de todo el mundo. Hasta ahora la FIFA dio a conocer la lista de nominados en la categoría de entrenadores y arqueros, teniendo en cuenta el período del 19 de diciembre de 2022 al 20 de agosto de 2023.

En la vallas

En el fútbol masculino los mejores arqueros fueron el brasileño Ederson del Manchester City, que fue decisivo en el histórico triplete logrado por el City de Pep Guardiola -que logró la Champions League, la Premier y la FA Cup-; el belga Thibaut Courtois, del Real Madrid, que antes de sufrir en agosto una grave lesión del ligamento cruzado contribuyó a la conquista de la Copa del Rey con el conjunto merengue -además se le otorgó un lugar en el Paseo de la Fama al alcanzar las 100 presencias con su selección-; y el marroquí Yassine Bono por el Sevilla y el Al-Hilal, de gran actuación en el Sevilla durante la obtención de la séptima Europa League.

En la rama femenina, que este año tuvo Mundial, las finalistas son Cata Coll, del Barcelona y la selección española, clave para el título mundial. El mérito es doble porque Coll no había jugado con la selección absoluta española antes de ser titular en los octavos del Mundial, donde tuvo una brillante actuación; la australiana Mackenzie Arnold, que brilló con las Matildas en el Mundial alcanzando las semifinales, consiguiendo el récord personal de atajar tres penales en la tanda de cuartos ante Francia; y la inglesa Mary Earps, del Manchester United, ganadora del premio The Best anterior. En esta temporada fue elegida como la mejor de la Superliga inglesa y ganó el Guante de Oro en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda.

Ederson, arquero del Manchester City (archivo, diciembre de 2023). Foto: Adrian Dennis, AFP.

Voz de mando

En cuanto a entrenadores del fútbol masculino aparece Pep Guardiola, que este año se convirtió en el primer entrenador en ganar dos trofeos triples: el de la liga nacional, la principal copa nacional y la Liga de Campeones de la UEFA. Según datos de la FIFA, Guardiola tiene récord de victorias consecutivas como entrenador en cada una de las divisiones profesionales en las que estuvo, con el Barcelona ganó 16 partidos consecutivos en 2010-2011, un récord compartido con Real Madrid, con Bayern Múnich ganó 19 partidos seguidos en la temporada 2013-14, y con Manchester City logró 18 victorias consecutivas en la temporada 2017-18.

El otro entrenador nominado es Simone Inzaghi, que devolvió al Inter de Milán a la cima del fútbol europeo en la campaña 2022-2023 y lo llevó a su primera final de la Liga de Campeones en 13 años. Además consiguió la Supercopa de Italia y la Copa Italia y terminó tercero en la Serie A. Ambos pelearán con Luciano Spalletti, exentrenador del Napoli, que luego pasó a dirigir a la selección de Italia. Con el equipo de Nápoles, Spalletti logró un nuevo título luego de 33 años, y le valió el nombramiento de entrenador del año en la Serie A por primera vez. En agosto fue nombrado nuevo seleccionador nacional de Italia.

En femenino

En el fútbol femenino fueron nominadas dos entrenadoras y un entrenador. Jonatan Giraldez, DT del Barcelona, registró otra temporada de oro consiguiendo su cuarto título consecutivo y conquistando la Liga de Campeones Femenina de la UEFA. A su vez, logró 27 victorias consecutivas en la Liga, hasta alcanzar la increíble cifra de 57 victorias consecutivas en la Liga F -incluyendo la campaña 2021/22-, antes de empatar 1-1 con el Sevilla en mayo, cuando el título ya estaba asegurado. Su equipo también se consagró campeón de Europa. Sólo perdió una vez en la final de Eindhoven, en la que se impuso al Wolfsburgo 3-2 y culminó una temporada extraordinaria.

Emma Hayes, quien ganó el premio a la Mejor entrenadora femenino de la FIFA en 2021 como ícono del Chelsea, se volvió a lucir esta temporada al lograr el cargo de seleccionadora nacional femenina de Estados Unidos al término de la presente campaña de la WSL. Este año conquistó su sexto título de liga, en la que su equipo ganó 19 de sus 22 partidos nacionales. También logró con el Chelsea su cuarto doblete de liga y Copa de Inglaterra. Además, participó en un hito histórico cuando con un gol de Sam Kerr su equipo derrotó al Manchester United en Wembley ante 77.000 espectadores, récord mundial de asistencia a un partido femenino de liga nacional.

Sarina Wiegman, entrenadora femenina de Inglaterra (archivo, diciembre de 2023). Foto: Action Foto Sport, NurPhoto, AFP

La otra entrenadora en el listado es Sarina Wiegman, quien tuvo un particular destaque en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda. Wiegman fue nominada seis veces a este premio y ya ganó los de 2017, 2020 y 2022. Este año consiguió que las leonas disputaran su primera final de un Mundial, en el que cayeron con España. Pero antes logró la Finalísima Femenina inaugural tras imponerse en la tanda de penales a Brasil en Wembley.