El Universitario de Deportes limeño, reciente campeón peruano, se aseguró la contratación de Sebastián Britos, el experimentado arquero de Liverpool. El uruguayo fue recomendado por el técnico saliente de los Cremas, el también oriental Jorge Fossati, que será quien dirija la selección incaica.

Los Cremas le ganaron la final a su clásico rival, el Alianza Lima que dirigía en ese momento Mauricio Larriera, hoy en Newell´s Old Boys de Rosario. La final será recordada porque los aliancistas, que oficiaron de locales en su estadio, apagaron las luces para el festejo de la visita. Aquello causó revuelo, e incluso bordeó el peligro mientras los festejos se llevaron a cabo a oscuras, iluminados por bengalas y teléfonos.

Sebastián Britos alcanzó 16 partidos invicto de 34 pero se anotó como figura del equipo en las finales frente al aurinegro. Sobre todo en el partido de ida en Belvedere, donde tapó varias chances claras de Peñarol.

Britos debutó en el profesionalismo en Bella Vista en el 2010 para luego pasar al vecino Wanderers. Emigró a Oriente Petrolero de Bolivia antes de llegar por primera vez a Liverpool en el año 2013. Volvió a salir para jugar en el Cortuluá de Colombia y regresó al equipo de Belvedere para pelear el ascenso, tras el descenso fatídico del equipo negriazul. El arquero jugó los partidos más difíciles de los últimos tiempos de Liverpool, pero consiguió junto a Emiliano Alfaro y Paulo Pezzolano, el ansiado regreso a Primera División.

Jugó en Cerro, en el Tanque Sisley y en Juventud de Las Piedras. También vistió la casaca de Rocha y de Central Español. Su último equipo en el exterior fue el Atlante de México en el 2019. El guardameta asumirá un nuevo desafío para seguir demostrando su gran nivel en la liga de Perú. Britos arribará a Lima el próximo 2 de enero, fecha en la que cumplirá 36 años, y firmará contrato por un año con opción a extenderlo un año más. Universitario disputará la fase de grupos de la Copa Libertadores 2024.

“Como desafío, el hecho de ir a un club grande me entusiasma, y era uno de mis deseos. Este año jugué para conseguir ese deseo. Ya me han hecho saber lo grande que es, demasiado pasional. A pesar de no haberme pronunciado aún en las redes, porque debe hacerlo primero el club, pero de todas formas me ha hecho saber la gente lo que significa. Estoy contento por volver a salir del país, por haber hecho las cosas bien y que se hayan fijado en mi y me den esta oportunidad. Además, de que una persona como [Jorge] Fossati haya puesto mi nombre arriba de la mesa, me enaltece. Así que voy como mucha expectativa, con mucho entusiasmo, el mismo profesionalismo de siempre, el mismo respeto por propios y rivales, siendo la misma persona y con la misma humildad de siempre”, dijo el arquero a la diaria.