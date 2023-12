El mercado de pases está en su etapa inicial, por lo que comenzó la lluvia de rumores con respecto a los jugadores que podrían llegar a los distintos equipos del Campeonato Uruguayo, según las necesidades y posibilidades de cada institución. Lo cierto es que, cuando todavía no terminó diciembre, las confirmaciones son más de salidas que de llegadas.

Este fin de semana se despidieron varios jugadores de Peñarol, porque todos los futbolistas que finalizan su vínculo con el club el 31 de diciembre no continuarán en el equipo. Así lo anunció el carbonero que Carlos Sánchez, Matías Aguirregaray y Kevin Méndez no seguirán defendiendo los colores de la camiseta de cara a la temporada 2024.

“El Club Atlético Peñarol agradece a Matías Aguirregaray, Kevin Méndez y Carlos Sánchez, hombres de la casa, por haber defendido nuestra camiseta. Finalizados sus contratos, hoy sus caminos se separan de los del club. ¡Éxitos, Vasco, Kevin y Pato!”, escribieron desde las redes sociales del Mirasol.

Los desempeños de los jugadores aurinegros

Con 34 años, Aguirregaray disputó 169 encuentros convirtiendo nueve goles y dando 19 asistencias. Este fue el cuarto pasaje del Vasquito por el aurinegro, en total obtuvo tres Campeonatos Uruguayos -2009/10, 2012/13 y 2015/16-, tres torneos Apertura -2012, 2015 y 2023-, un torneo Clausura -2010- y una Supercopa Uruguaya -2022-.

Con 39 años, Pato Sánchez disputó 23 partidos, anotó cuatro tantos y aportó cinco asistencias, logrando el título del Torneo Apertura de este año.

Es el caso de Kevin Méndez, jugó 47 partidos entre 2022 y 2023, aportando cinco goles y cuatro asistencias, logrando el título del torneo Apertura 2023.

El futbolista le dedicó un sentido mensaje al club “donde me formé y me crié”, agradeciendo a sus compañeros “de este año y medio, con los que formamos un gran grupo y tiramos todos para el mismo lado. Me llevo grandes personas. A todos los funcionarios del club, que muchos siguen siendo los mismos desde que me fui, y son los que están ahí siempre al firme: dirigentes y cuerpo técnico”, sostuvo.

A la vez, le agradeció a los hinchas “que siempre apoyaron y estuvieron ahí a pesar de todo. Pedirles disculpas por no conseguir los objetivos que estos colores merecen. Peñarol es su gente, la pasión con la que lo vivimos”.

Para Méndez, “Peñarol es el amor y fidelidad que tenemos por estos colores. Fue un honor y un sueño desde que pateó una pelota haber vestido estos colores que algunos pocos elegidos tienen el privilegio de vestir”.

Por último, lamentó el mal año que tuvo Peñarol expresando que desea que Peñarol vuelva a estar en el lugar en el que se merece. “Extrañaré cada cosa...Los Aromos, su gente, el vestuario, ver a mi hijo en la tribuna del Campeón del Siglo, todo”, manifestó de manera emotiva y concluyó: “Muchas gracias de corazón y perdón. ¡Que viva siempre Peñarol!”, finalizó.

Llegan otros

Con este panorama y teniendo en cuenta que el goleador Matías Arezo y Abel Hernández son otras de las fichas con las que Peñarol no contará el próximo año, comenzaron las especulaciones sobre los refuerzos del carbonero para el frente de ataque.

Uno de los nombres que empezó a sonar fuerte es el de Maximiliano Silvera, ex Cerrito y Necaxa de México y actual jugador del Santos de Brasil, equipo al que llegó por pedido de Diego Aguirre. Allí, en la última temporada jugó 12 partidos, marcó un gol y dio una asistencia. Su contrato en el equipo brasileño termina este diciembre y podría ser solicitado a Peñarol por la Fiera.