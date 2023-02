Con otra victoria, esta vez por 1- 0, Boston River eliminó en Barinas, Venezuela, a Zamora, y avanzó a la fase 2 de la Libertadores, donde ya desde el miércoles que viene estará enfrentando a Huracán de Parque Patricios.

El elenco rojiverde fue muy superior a los venezolanos, que 11 contra 11 dieron algo de pelea, pero ya para el segundo tiempo, por la expulsión de dos de sus jugadores, fue Boston River el dominador absoluto de las acciones, jugando con la comodidad y las precauciones que implica el partido ante Huracán del miércoles que viene, pero además el encuentro del Apertura ante Peñarol del domingo.

Trascendente debut de Libertadores del sastre, que con seis puntos consiguió pasar la fase inicial en su debut histórico, y demostró que puede pelear para seguir adelante, ya sea en la próxima fase o avanzar aún más, como desde la próxima semana también lo intentará Deportivo Maldonado que juega el jueves ante Fortaleza.

Sin Cristian Quique Olivera, uno de los mejores del Boston, que no pudo viajar por problemas digestivos, en Panamá se acopló a la delegación Emiliano Rodríguez, el hijo del Pampa, el mellizo de Luciano, y de inmediato saltó a la cancha para jugar delante del Rayo Jonathan Urretaviscaya y de Mathías Acuña.

Y debutó de gran manera Emiliano en Libertadores, tal vez presentándose a sus compañeros, estando descollante como en sus mejores tiempos.

Como en casa

De entrada se plantó muy bien el elenco uruguayo dirigido por un venezolano, Daniel Farías, y fue generando la impresión de que podría resolver la clasificación. Después de dos buenas ofensivas llegó el gol.

A los 20 apareció el primer y único tanto del partido y no fue un gol, fue un golazo de Boston River. Acuña, un futbolista subvalorado en su condición de atacante de capacidad, robó la pelota y se la jugó a Urretaviscaya, que cuando vuelve a ser Urreta -aunque ya no sea el Rayo- genera acciones geniales: se metió al área, engañó a dos marcadores y metió un zurdazo infernal que hizo explotar las redes.

Con la diferencia extendida a tres goles, porque en el Centenario había ganado 3-1 el equipo uruguayo, Boston River empezó a jugar bien y cómodo, pudiendo haber llegado a aumentar antes de que se fueran a vestuarios, ya con Zamora con uno menos por la fuerte entrada de Jorman Aguilar sobre Urretaviscaya, que representó su expulsión a través del VAR.

En la segunda parte Boston River generó no menos de media docena de oportunidades que no pudo aprovechar, y siguió controlando casi sin inconvenientes la clasificación y el partido, y lo único negativo que le sucedió fue la expulsión de Guzmán Rodríguez, que no podrá estar ante los de Parque Patricios la semana que viene.

Farias fue promoviendo cambios, dejando a su equipo siempre equilibrado, y lo único que le faltó fue sumar un nuevo gol.

Gran victoria de Boston River, trascendente clasificación, y la cuenta bancaria que engorda por llegar a los 500.000 dólares que representa la fase 2.