Barcelona y Manchester United empataron por la Europa League 2-2 en un partido que fue de ida y vuelta por la Europa League. Marcos Alonso marcó primero para los azulgranas, remontó el United con los goles de Marcus Rashford y el gol en contra de Jules Koundé, y puso la igualdad Raphinha, luego de lanzar un centro que no tocó nadie.

En los catalanes fue titular el zaguero de la selección uruguaya, Ronald Araújo, mientras que en los diablos rojos Facundo Pellistri estuvo en el banco de suplentes pero no vio minutos.

En la primera parte ninguno fue superior pero no por falta de juego sino todo lo contrario: ambos desplegaron un gran juego colectivo y generaron chances de gol. El partido fue muy abierto y ambas defensas tuvieron mucho trabajo, pero Ter Stegen fue el más exigido. Pedri lo vio desde la tribuna por lesión, y el uruguayo Araújo tuvo un buen desempeño.

En el complemento llegó la emoción. El primer gol llegó a los 50’ con la autoría de Alonso, dos minutos después Rashford lo igualó. Koundé dejó en ventaja al equipo inglés a los 59'y Raphinha volvió a dejar el partido en igualdad a los 76´.

La serie continuará el próximo jueves 23 de febrero en el Old Trafford, donde se definirá quién avanza a los octavos de final.

“Es un equipo al que le gusta tener el balón. Ha sido un partido interesante. Una lástima no poder ganar. Nuestro objetivo era ganar el partido. No ha podido ser. Mejor un empate que una derrota. El equipo ha peleado hasta el final. Un palo, un penalti que no sé si ha sido”, declaró Sergi Roberto al finalizar la disputa.

Los de Xavi Hernández busca mejorar su actuación en la temporada pasada, cuando cayó en los cuartos de final ante el Eintracht pese a disputar el partido de vuelta en el Camp Nou.

Por su parte, Marco Alonso declaró: “Creo que ha sido un buen partido del equipo. Teníamos todo prácticamente controlado. En 10 minutos le han dado la vuelta. Rashford es un gran jugador. Éramos dos grandes equipos hoy. Esto es lo complicado de Europa y de jugar contra los mejores”.