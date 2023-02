La jugadora de básquetbol Camila Kirschenbaum hizo una publicación en Twitter en la que denuncia que Defensor Sporting (DSC) le exigió una suma de dinero para darle el pase definitivo y desvincularla del club.

La escolta, de 20 años, sostuvo que Defensor Sporting “nos hizo la vida imposible a mí como jugadora y a mis padres”, y contó que en 2019 el club les “reclamó una cifra importante en dólares, con ese dinero supuestamente me iba a desvincular por completo, el pago de este dinero fue para que les otorgaran pase definitivo a mis padres”, sostuvo.

Y continuó: “DSC ya sabía que una persona física no puede ser dueño de un pase sino que lo tiene que ser una institución, por lo que nos estafaron. Ellos pedían el dinero jactándose de que me habían formado e invertido en mí, en solamente dos años y medio. El club que me formó fue Bohemios, donde estuve ocho años. ¿Invertir en dónde? No sabía que invertir en una jugadora es que sus padres tengan que pagar los equipos, que tengan que pagar los campus (perfeccionamiento fuera del club) o que tengan que pagar la nafta para tener que llevarme a entrenar todos los días”.

Además, dijo que Defensor siempre “le puso trabas en el camino”.

“En 2022 me llamaron para mostrar interés en que yo jugara la Liga Sudamericana con DSC, a mí me hacía mucha ilusión ya que estaba una de mis ídolas en el plantel. Pero luego me entero que gente del staff no me quería... El pase para Aguada fue complicado también, nadie atendía el teléfono o estaban de vacaciones, pero no les quedaba otra que dármelo, obviamente que a préstamo… Luego de cuatro años volvieron a pedir dinero (reclamando los mismos derechos formativos y federativos) para que yo pueda jugar en Aguada la temporada 2023. No sé qué es lo que quieren lograr con esto, pero lo que me hacen sentir hoy en día es otra vez una desilusión enorme”, agregó.

El reglamento En básquetbol los pases corresponden al club por el que se ficharon los jugadores a partir de los 13 años. Si un jugador quiere cambiar de club tiene que pedir el pase y se lo pueden dar definitivo o a préstamo. En términos legales, los clubes tienen derecho a exigir dinero por los pases, algo que no suele suceder por términos éticos: mientras los jugadores hacen las formativas pagan una cuota de socios y se costean su carrera.

La otra voz

El club, por su parte, hará público un comunicado oficial para aclarar la situación del tuit publicado por Camila. “Nos sorprendió a todos, ya que la situación estaba resuelta y terminada de club a club, entre DSC y Aguada”, dijo el vocal Mauricio Westerfeld a la diaria.