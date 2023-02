Anunciar que el Real Madrid ganó con tanto de Federico Valverde ya se está volviendo costumbre. El uruguayo se sumó al Real y le prometió a su entrenador, Carlo Ancelotti, que llegaría a los diez goles con la camiseta merengue en esta temporada. Ya cumplió: Pajarito o Halcón Valverde marcó este sábado su gol número 11 en 2023 con el equipo español. Fue frente al Osasuna por la fecha 22 de LaLiga que el delantero abrió el marcador, llegando desde atrás en el área tras el pase de Vinicius y rematando de primera, dejando al arquero Herrera sin nada para hacer.

“Sabíamos que iba a ser un partido duro, porque Osasuna pelea hasta el final y pone las cosas difíciles con balones largos. Con el paso de los minutos fuimos notando el cansancio, pero encontramos el 0-1 y ahí se abrió el partido. Estamos felices y orgullosos. A sufrir, que queda mucha temporada”, sostuvo el uruguayo tras el encuentro.

En las declaraciones oficiales luego del partido bromeó con su tope de goles; Valverde dijo, entre risas, que serán 20. “¡Me han dicho 20! Yo intento dar lo mejor de mí, nada más. Sobre lo primero, cuando juego en banda tengo una marca más fija y el uno contra uno no es mi fuerte; como volante, sin embargo, tengo más espacios. Me gusta más”, agregó.

Y confesó que convertir no es tarea fácil: “¡Me está costando mucho meter goles! Yo, como siempre digo, agradezco el apoyo que me brindan. Muchas veces opté por el pase, en vez del disparo, porque no tenía esa confianza. Hoy en día eso es diferente, porque sé que al 80% puede ser gol”, sostuvo.

Luego del gol de Valverde -a los 78'- llegó el tanto agónico de Marco Asensio -a los 92'-, asistido por Álvaro Rodríguez, que sentenció la disputa. Pero el protagonista del encuentro fue Vinicius, al que le anularon dos goles, dio una asistencia y falló en las tres ocasiones más claras, donde Sergio Herrera le ganó la partida.

Con este resultado el Madrid quedó segundo, a cinco puntos del Barcelona, que juega este domingo de local ante el Cádiz, en la búsqueda de conseguir el título.