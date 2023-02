En una nueva audiencia este jueves en Barcelona se discutió la salida del futbolista Dani Alves de la prisión preventiva en la que permanece desde el 20 de enero, tras ser acusado de violación.

“Ha sido rápido, los tres miembros del tribunal han pedido a las partes que fueran al grano. La fiscal ha hecho un repaso de los hechos y la carga de pruebas que hay contra Dani Alves”, contó la periodista Mayka Navarro de Barcelona tras la audiencia.

La intención principal de la defensa en esta audiencia fue demostrar que el futbolista no se fugará a su país de origen, Brasil, donde las leyes lo beneficiarían porque ese país no extradita a sus nacionales.

La abogada de la víctima presentó documentos de Brasil que confirman que Alves tiene al menos 15 empresas que le permiten contar con un gran fondo económico que le permitiría fugarse ilegalmente de España.

Tras la audiencia, la defensa de Alves destacó ante los medios que la libertad “es un derecho fundamental” y que esperan que la decisión se adopte a la brevedad.

Alves ya cambió cuatro veces su versión sobre qué sucedió en la discoteca Sutton, donde habrían ocurrido los hechos denunciados.

Un recluso declaró de forma anónima que “(Alves) no habla mucho, pero lo que dice es que él no ha abusado de nadie, ni pegado a nadie. Y que, si la chica no hubiera querido, él no hubiese querido hacerlo, que él no obligó a nadie”.

Entre los nuevos detalles que surgieron, se encontró un video de la denunciante llorando desconsoladamente mientras era consolada por su amiga y el personal de Sutton, el local bailable donde ocurrió la violación.

Según El Periódico de Catalunya, una cámara de seguridad de la discoteca Sutton captó al futbolista Dani Alves pidiéndose una última copa en la barra y abandonando el lugar tras la supuesta violación.