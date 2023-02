La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) fue citada a declarar este jueves a las 12.00 debido a que fue aceptado el pedido de los clubes que se oponen a la continuidad del actual presidente, Ignacio Alonso, que solicitaron un recurso de impugnación al Poder Judicial y al MEC por entender que [hubo irregularidades durante el proceso previo a las elecciones, previstas para el mismo jueves]. https://ladiaria.com.uy/deporte/articulo/2023/2/los-clubes-que-apoyan-a-pablo-ferrari-en-las-elecciones-de-auf-presentaron-un-recurso-ante-el-poder-judicial-y-el-mec/

La AUF debe presentarse a declarar, tras lo cual se determinará si las elecciones previstas para las 18.00 se realizan con normalidad o se suspenden.

Lo que quieren los clubes es que se vuelvan a realizar las votaciones de los grupos que tienen derecho a voto, ya que entienden que cuando se conformó el Consejo de Liga para elegir a un candidato en común de la Primera División Amateur (la C) hubo irregularidades, porque la votación fue a mano alzada y no por voto secreto, y que los tres equipos del fútbol femenino que competirán este año no deberían tener derecho a voto.

De los 76 votos, 16 son de Primera División y valen doble. La Segunda División Profesional aporta 14, uno por cada club, y la Primera División Amateur tiene seis. La Organización de Fútbol del Interior tiene nueve. Por su parte, el fútbol femenino, futsal, Asociación Uruguaya de Entrenadores de Fútbol y Asociación Uruguaya de Árbitros de Fútbol cuentan con uno cada uno.

Esos seis votos de la Amateur, que ya se decidió que serán para Alonso, son los que podrían asegurarle al hoy presidente la permanencia en el cargo.

En el caso de los futbolistas, son 11 votos y se hace a través de la Asociación de Futbolistas Profesionales, presidida por Diego Lugano, que tiene a Matías Pérez como representante en el Comité Ejecutivo de la AUF.