Leonel Rodríguez, del Club Ciclista Cerro Largo, es el nuevo campeón nacional de ruta, tras la competencia disputada en la ciudad de Paysandú el domingo. En la prueba contrarreloj, disputada el sábado, el ganador de la categoría elite fue Eric Fagúndez, ciclista que defiende al Unión 33 Vergara, pero que el próximo jueves emigrará para sumarse al Burgos BH español.

Su bandera

“Es un objetivo que venía buscando hace un par de años y no se me daba”, dijo Leonel Rodríguez, líder del ranking extraoficial de ciclismo que elabora el San Antonio de Florida y que contempla las carreras disputadas en lo que va de la temporada. “Esta vez salió sin querer, porque no veníamos con las miras de disputarlo”, explicó el nuevo campeón nacional. Su equipo, el Cerro Largo, tiene como objetivo la victoria en Rutas de América, vuelta que empieza el próximo jueves con un prólogo en Maldonado. Por eso, sus hombres pensaban guardar fuerzas y no disputar de manera fuerte esta prueba el domingo. “Era muy encima de Rutas de América y veníamos a cumplir. En el transcurso de la carrera vimos que teníamos la chance, esperamos y esperamos hasta que se dio”, relató Rodríguez.

Además de considerar que “para cualquier deportista ser campeón nacional es algo muy importante”, tras la victoria se subió al podio y se colocó la malla de vencedor, con el pabellón nacional en el pecho, distintivo que portará hasta que haya un nuevo campeón nacional. “Es un orgullo muy grande tener la posibilidad de portar el pabellón en el pecho durante toda la temporada, vamos a tratar de defenderlo como corresponde”, remató Rodríguez.

En la categoría elite, el recorrido fue de 14 vueltas sobre un trazado de 12 kilómetros, unos 168 km aproximadamente en total. El segundo lugar fue para Fernando Méndez del San Antonio de Florida, y en tercera ubicación llegó Juan Echeverría de Paysandú LIL (nombre que responde a las iniciales de los tres principales patrocinadores del equipo).

En la categoría sub 23 fueron 12 vueltas (144 km), en las que el vencedor fue Thomas Silva, joven que defenderá esta temporada al Filial Caja Rural-Alea, de España. Silva también fue el ganador de la crono en sub 23, e incluso su tiempo fue mejor que el tercero de la categoría elite y hubiese bastado para subir al podio, pero solo se le permitió competir en su categoría.

En junior (hasta 18 años) fueron 10 vueltas (120 km) en las que el vencedor fue Ciro Pérez de Paysandú LIL, también campeón de crono. En ambas pruebas, el del equipo sanducero fue seguido por Felipe Reyes del Club Ciclista Maldonado.

Rey cronos

En la crono individual de la categoría elite, Eric Fagúndez, ciclista que esta semana viajará para sumarse al equipo Burgos BH de España (equipo UCI Pro Team, segundo escalón mundial), fue el ganador por sobre Agustín Moreira (Cerro Largo) y Roderick Asconeguy (Villa Teresa).

“Ganar significa una emoción para uno que siempre lo está buscando”, comentó a la diaria el campeón de crono. “La contrarreloj es una prueba donde no soy excelente, pero se me han dado ocasiones en las que encuentro el día, encuentro las piernas y las hago bien”, el sábado fue el caso, y se quedó con la medalla dorada. “Saber que le gané a un gran ciclista como es Agustín [Moreira] hace que el triunfo sea aún mejor”, comentó en relación a vencer a un especialista en este tipo de pruebas.

Por su parte, Moreira se mostró contento, “porque [la prueba] fue una referencia para Rutas de América y es señal de que se está bien”. Aseguró a la diaria que quedar segundo en un Campeonato Nacional “no es poca cosa”, y destacó el título de su compañero de equipo en la prueba del domingo: “Contentos de tener al campeón nacional, que es un logro importante y al equipo le da un prestigio grande”, opinó.

A pedalear allá

“El jueves ya viajo y me incorporo al equipo”, dijo Fagúndez a la diaria este domingo por la tarde, mientras viajaba en ruta. “Tendré a disposición la bicicleta y el equipamiento para empezar a entrenar y preparar el Gran Camino, que va a ser la primera carrera”, comentó sobre su primer objetivo con el Burgos BH.

Sus expectativas son medidas para este año, ya que será su momento de adaptación. “El profesional es otro ciclismo aparte, en relación al que estoy habituado”, explicó. Este año para él será la oportunidad de buscar “adaptación al ritmo, la forma de correr, a las carreras y los compañeros”. Fagúndez se centrará primero en eso y luego buscará disputar otros objetivos. “Sería equivocado para mí querer intentar pelear una carrera, porque la realidad va a ser otra. Ya he visto lo que es el ciclismo profesional y se necesita mucho gas para ir ahí. La idea es que el cuerpo se vaya adaptando, que lo va a necesitar. Creo que al segundo año ya aspiraré a mejorar muchísimo más mi condición, mi inclusión en el equipo y ver qué resultados se puede obtener a partir de eso”, concluyó.