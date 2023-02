Las elecciones de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), donde compiten el actual presidente, Ignacio Alonso y el candidato de la oposición, Pablo Ferrari, están pactadas para el jueves. Pero los clubes que apoyan Ferrari buscan suspender la jornada porque consideran que hubo irregularidades en el proceso previo. Para ello, el martes presentaron un recurso de impugnación ante el Poder Judicial y el Ministerio de Educación y Cultura, por entender que hubo irregularidades en la votación de la Primera División Amateur –que votará a Alonso en la elección–. De haber definición del tema, será este miércoles.

Representantes de los clubes que apoyan al nuevo candidato manifestaron que hubo irregularidades en los procesos y que “al oficialismo le falta transparencia”. Fue el viernes pasado que en la votación del Consejo de Liga de Fútbol de la Primera División Amateur, se determinó por 12 a 10 que los seis votos de este sector en el Congreso irán para Alonso, votación que se hizo a mano alzada y no mediante voto secreto.

Gonzalo Moratorio, delegado de Peñarol en AUF, explicó a la diaria que con el recurso presentado lo que se busca es una medida cautelar que suspenda las elecciones del jueves hasta que se analicen las situaciones ocurridas, “como la de la C y otras situaciones que se denuncian”, sostuvo. La oposición reclama que la votación no fue secreta. “Que se analice toda la citación y se realicen nuevamente las elecciones votando nuevamente la C, el femenino y el resto de los grupos con voto secreto obligatorio como se hizo hace cuatro años, como fomentaron tanto Alonso como Bordaberry, sin la presencia de Alonso en las votaciones, sin clubes que se agregaron en 2023”, explicó Moratorio.

Los hechos

Estas situaciones quedaron registradas en una carta que la oposición difundió. Dichos clubes, Cerro, Cerro Largo, Danubio, Defensor Sporting, Fénix, Liverpool, Peñarol, River Plate y Wanderers, presentaron un documento para “denunciar las gravísimas circunstancias que están sucediendo en el marco del proceso eleccionario de presidente de AUF”.

Allí expusieron que desde que Ferrari se presentó como candidato, “se hizo una campaña de desprestigio” hacia él, en la que aseguran que se desconoce su trayectoria de más de 25 años en la dirigencia del deporte, gestionando instituciones públicas y privadas.

“Dicha campaña ha sido orquestada y ejecutada por un grupo de periodistas, todos contratados por AUF TV”, sostienen, a la vez que reclaman que “se trata de un producto propio de la AUF del que no tenemos información alguna”.

Por otra parte, informan que el jueves pasado hubo una reunión con la Comisión Electoral y los clubes, e indican: “Tuvimos la desagradable sorpresa de ser informados de que la referida comisión resolvió interpretar el estatuto vigente a su antojo y modificar el criterio adoptado por el Dr. Pedro Bordaberry cuando integró la misma en la elección desarrollada en 2019, secundado por el asesor letrado de la asociación, el Dr. Guillermo Piedracueva, decidiendo que cada Consejo resuelva la forma en que deben desarrollarse las elecciones”.

Recuerdan que, según el estatuto, el voto debe ser secreto. A la vez, reclamaron que tomaron conocimiento informal de que para los votos del Consejo del Fútbol Femenino se admitieron tres nuevos equipos que no compitieron en el campeonato de 2022.

Dichos equipos “casualmente ya se han pronunciado públicamente en favor del actual presidente de la asociación. Lo más grave es que se habría tomado como criterio que se permita el voto de todos aquellos equipos que hayan solicitado la participación en el fútbol femenino antes del 31 de enero de 2023. Algo que no surge de ninguna norma reglamentaria ni estatutaria. Los equipos que se presentaron luego de esa fecha serían afines a la candidatura del Dr. Ferrari”, aclaran.

“Nuevamente el estatuto de la AUF ha sido bastardeado, ya que ninguna de las solicitudes de participación presentadas por Rentistas, Colón y Sud América –los tres clubes que serían admitidos– fueron consideradas por el Consejo del Fútbol Femenino como marca el estatuto”, consideran.

En defensa

Este lunes, el Comité Ejecutivo emitió un comunicado en el que expresan “que la normativa estatutaria y electoral de la AUF no establece expresamente mecanismos para las votaciones previas realizadas por cada Consejo de Liga ni para otros miembros del Congreso.

Al no existir una norma expresa prevista, el órgano que tiene carácter legislativo es el que establece la manera en la que se llevará a cabo la votación; siendo que en el pasado día viernes, el Consejo de Liga de Primera División Amateur estableció por mayoría que la votación para determinar la postura de la divisional se realice a mano alzada”.

Además, se explicó que “en toda oportunidad, la AUF reconoce a la Comisión Electoral como la única autoridad competente para dilucidar todos los aspectos electorales”.