El vallado metálico quedó dispuesto sobre 18 de Julio, desde Ejido y casi hasta Santiago de Chile. El cartel de llegada anunciaba el motivo de esta puesta en escena. En la acera próxima al Palacio Municipal, la luz del sol chocaba de forma intensa sobre el asfalto y sobre los rostros de quienes esperaban la carrera. En la vereda opuesta, la sombra de los edificios dio reparo a los que prefirieron el fresco. Debajo del monumento al Gaucho, una hilera de gazebos armados por los equipos para ofrecer sombra y agua a los ciclistas que llegaran se prolongó hasta Vázquez, esquina en la que finalizaba el corte de calle. La aparición de algunas camionetas oficiales de la carrera anticipó el vértigo que todos fuimos a buscar.

A la distancia los primeros cascos se divisaron como siluetas lejanas. En una ola, el movimiento de brazos agitados al viento en señal de aliento comenzó a aproximarse a la línea de meta. Pablo Troncoso pasó la llegada, festejó a velocidad de sprint y siguió de largo. Atrás Sebastián Rodríguez y Juan Martín Echeverría. Y otro, y otro, y muchos más.

Todo sucedió en fugaz secuencia, desde la llegada de los primeros de la etapa hasta la entrada triunfal y un poco más retrasada de Matías Presa, el ganador de Rutas de América por tercera vez en su carrera, que cruzó la llegada tomado de la mano con uno de sus compañeros al completar el recorrido que este domingo unió Maldonado con Montevideo en los últimos 150 kilómetros de los 15.000 disputados a pedal.

Una cuadra más allá algunos se bajaron de la bicicleta, otros frenaron y agacharon la cabeza sobre el manillar, exhaustos. Los familiares, amigos e hinchas se acercaron uno a uno a los grupos que fueron a apoyar. La congregación que se agolpó en mayor número hizo fácilmente visible el campamento del Club Ciclista Cerro Largo, equipo ganador de Rutas de América por sexta vez consecutiva. Junto al campeón, Jorge Giacinti, Agustín Moreira, Leonel Rodríguez, Hernán Muniz y Adrián Tabárez. Son los compañeros de equipo de un deporte en el que un ganador individual se proyecta a partir del trabajo colectivo, de las muchas piernas puestas al servicio del interés común, que esta vez se llamó Matías Presa.

“Tenía el respaldo del mejor equipo”, comentó a la diaria el triunfador. “Volví el año pasado no en la mejor forma, y por suerte este año se me dio, así que estoy contento y agradecido”, resaltó. Tiene en brazos a su hija más chica, una niña pequeña, y cerca a su hija más grande, adolescente. “Estar acá y compartir con ellas me pone muy contento”, dijo el Piojo. La conversación pudo hacerse posible una vez que contestó a varios pedidos de tomarse fotos con hinchas y seguidores del equipo arachán. Los pedidos no cesarían, y la rutina comenzaría a repetirse una vez apagado el grabador. “Esto es lo lindo que te da el ciclismo después del triunfo, después de que parás de sufrir, de 11 días bastante duros con nerviosismo hasta el último momento”, valoró.

Ahora se abraza al primer lugar histórico de los más ganadores de la prueba. Tercera vez y contando, para igualar a Carlos Alcántara, Federico Moreira y Matías Medici -quien fue su compañero de equipo años atrás-, hasta ahora los más ganadores. “Para mí es un orgullo muy grande quedar en la historia con esos ciclistas”, expresó el tricampeón, y agregó: “Ganar la sexta consecutiva con el club es algo muy lindo”.

El dominio de Cerro Largo en carnaval se extiende desde 2017, solo interrumpido por la pandemia en 2021, cuando no se disputó la competencia. El equipo tiene por tradición volver a Melo la misma noche del domingo tras cada victoria: “Creo que se arma carnaval hoy de nuevo”, explicó el malla blanca. “Como siempre nos espera la gente del pueblo, se hace una caravana grande. Cerro Largo vibra mucho con el ciclismo, es gente a la que le gusta, y quiero agradecerles a ellos y que disfruten este triunfo”, dijo Presa.

“El pueblo nos ayuda muchísimo con el equipo, los sostenemos gracias a ellos y es un pueblo que vibra mucho. Gracias a ellos estamos acá y los triunfos son de ellos”, concluyó.

En las distinciones individuales, Santiago Calo (Amanecer) se quedó con el premio Sprinter, Diego González (Náutico Boca del Cufré) con el premio Cima, Pablo Anchieri (Náutico Boca del Cufré) con la Regularidad y Pablo Bonilla (Unión 33 Vergara) con la mejor colocación entre los Sub 23 (más de Rutas de América en la web).

Etapa 10 / Maldonado – Montevideo

Pos Ciclista Club 1 Pablo Troncoso CC Fénix 2 Sebastián Rodríguez San Antonio Florida 3 Juan Martín Echeverría Paysandú Lil 4 Fernando Méndez San Antonio Florida 5 Pablo Bonilla Unión 33 Vergara

Clasificaciones finales 51ª Rutas de América

General individual

Pos Ciclista Club Diferencia 1 Matías Presa CC Cerro Largo — 2 Jorge Giacinti CC Cerro Largo 0.22 3 Rodryck Asconeguy Villa Teresa 1.03

General sub 23

Pos Ciclista Club Diferencia 1 Pablo Bonilla Unión 33 Vergara — 2 Gabriel Sousa Apuana (Bra) 5.32 3 Lucas Piano Paysandú Lil 5.55

General por equipos

Pos Club Diferencia 1 CC Cerro Largo — 2 Náutico Boca del Cufré 8.23 3 Unión 33 Vergara 8.52

Premio Sprinter

Pos Ciclista Club Puntos 1 Santiago Calo Amanecer 17 2 Jonathan Almada Armonía Fray Bentos 13 3 Matías Gómez Paysandú Lil 12

Premio Cima

Pos Ciclista Club Puntos 1 Diego González Náutico Boca del Cufré 18 2 Pablo Troncoso CC Fénix 14 3 Sebastián Rodríguez San Antonio Florida 14

Regularidad