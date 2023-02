“Tres, dos, uno. Top”. La cuenta regresiva de Claudia Rosas llegó al final, dio la largada de Rutas de América y el ciclista tiró la bici por la rampa de bajada. Uno a uno, los 171 que tomaron la largada pasaron por debajo del gazebo en el que la oficial de carrera les hacía saber el procedimiento: “Te aviso a los 10 segundos, a los 5 y en el top largás”. Lo explicaba y lo repetía, mientras los deportistas se subían de a uno a la tarima del inicio. Punto de partida para los 1.512 kilómetros de competencia.

Matías Presa, ganador del Prólogo de Rutas de América 2023, este jueves, en Maldonado. Foto: Alessandro Maradei

Fue un día entero de preparación, buena alimentación, calentamiento y puesta a punto de las bicicletas para pedalear algo más de seis minutos. Al menos ese fue el tiempo que le tomó el recorrido a Matías Presa, del Club Ciclista Cerro Largo, el antepenúltimo en largar este jueves, que clavó el reloj en 6 minutos, 10 segundos y 96 centésimas para quedarse con el primer lugar del podio y la malla de líder. “Después de un tiempo, vestir nuevamente una malla de líder de Rutas de América es un orgullo”, dice a la diaria el Piojo Presa, quien ganó la competencia en dos oportunidades (2018 y 2019) y podría igualar a Federico Moreira, Carlos Alcántara y Matías Medici, todos con tres títulos de Rutas, como los más ganadores de la historia. “Esto recién empieza y lo importante es que estamos bien y estamos juntos; ojalá podamos mantener la malla de líder”, comenta. Lo cierto es que en el club arachán hay muchos favoritos. Jorge Giacinti, el último ganador, y Agustín Moreira, ganador en 2020, son otros dos nombres que surgen con fuerza en sus filas. Yuri Corbo, entrenador del equipo, ya tiene claro en su planificación a quién le dará el liderazgo, pero los deportistas no estaban al tanto a la hora de comenzar la primera etapa. “Se larga con un candidato y un lugarteniente que ya están en mi cabeza y que los vamos a conversar esta noche”, remarcó Corbo a la diaria. Pero aclara: “Se larga con una idea que puede cambiar con la dinámica de la carrera”. Sea cual sea su plan, el primer lugar de la general individual ya está en poder de su equipo.

Mateo Mascarañas (226) y Leandro Vidal (227) en la largada de Rutas de América, este jueves, en Maldonado. Foto: Alessandro Maradei

Por el abuelo

Sebastián Rodríguez, quien el año pasado se quedó con una etapa de la Vuelta Ciclista en la misma pista de Maldonado defendiendo al Amanecer, esta vez estuvo a punto de ganar nuevamente con su nuevo equipo, el San Antonio de Florida. Lideró la prueba durante largo rato, entre las 19.20, hora en la que marcó 6:11´54”, y las 20.30, hora en la que Presa cruzó la meta 58 centésimas antes que él. Pese a no lograr concretar la victoria, se baja del podio con una sonrisa de oreja a oreja. “Me siento muy bien. Hace tiempo tenía ganas de correr en el San Antonio porque mi abuelo era hincha. Él ya no está con nosotros, pero siempre me dejó esas ganas de correr por el equipo”, cuenta. Comenzar Rutas con un triunfo de etapa hubiese sido un momento soñado para él y su familia. De todas maneras el equipo floridense lidera la clasificación por equipos, luego de los primeros kilómetros disputados. “Desde que estamos en el San Antonio el objetivo era Rutas de América, y vamos a tratar de estar ahí adelante en la pelea”, afirma Rodríguez. La masajista del equipo, Melina Trapote, describe con palabras lo que Rodríguez transmite con gestos: “El ambiente es a destacar siempre. Más que un grupo de gurises que corren, es una familia. Ellos están siempre con una sonrisa, que genera un ambiente lindo y nos transmiten eso también a nosotros. Yo tengo un muy buen presentimiento: si no ganamos, estamos ahí”.

Van y vienen

Con reposeras instaladas, desde la rotonda a pocos metros de la largada una decena de personas vio durante rato irse a los que largaban, sólo para verlos volver cinco minutos después por el carril opuesto de la Avenida Pedragosa Sierra. En el final del recorrido callejero, repetidos silbatos anuncian, al costado de esa misma rotonda, que los ciclistas van llegando a la curva de entrada a la pista. Un pequeño repecho los obliga a cambiar de marcha. La transmisión hace un sonido seco y fuerte, un clac, cuando el repecho se termina, el cambio entra, y cada uno embala por la pista, rumbo a la última curva peraltada, lejos de los ojos de algunos centenares de curiosos que prefirieron apostarse en la loma que queda sobre la avenida, para verlos pasar tres veces: de ida por la avenida, de vuelta, y a sus espaldas ya dentro de la pista.

Norma Machado con la bandera a cuadros en Rutas de América, este jueves, en Maldonado. Foto: Alessandro Maradei

El viento se hizo presente en la media hora final y fue un factor a tener en cuenta. A favor o en contra, de mucha o poca intensidad, la resistencia o empuje que ofreciera el aire podía resultar determinante para el resultado. La expectativa crecía. Giacinti, vencedor de la última edición, largó en último turno y un relámpago de fondo iluminó el cielo. Los pocos presentes que quedaron al caer la noche se agolparon sobre la línea de meta, que durante el resto de la tarde no recibió mucha atención. En la llegada, la bandera a cuadros la agitó Norma Machado, otra oficial de carrera, quien registró meticulosamente en la planilla oficial los tiempos que durante tres horas le cantó uno de sus compañeros. Un ciclista fue descalificado y cuatro llegaron fuera de tiempo, por lo que este viernes largarán 166 que siguen en carrera.

Podio, fotos, notas y a descansar, mientras la lluvia llegó a Maldonado los equipos abandonaron la pista en la que se volverán a encontrar este viernes de mañana, para pedalear 127 kilómetros rumbo al Club Ciclista Fénix de Montevideo, donde estará la llegada de la etapa 1. Las ruedas empezaron a girar este jueves, 11 días después conoceremos al campeón. Será quien soporte la exigencia de las rutas de 13 departamentos. Podría darse el sexenio del Cerro Largo, pero hay unos cuantos interesados en interrumpir la racha.

Posiciones

Clasificación general individual

1 - Matías Presa (Cerro Largo) 6:10.96

2 - Sebastián Rodríguez (San Antonio) 6:11.54

3 - Ignacio Maldonado (Unión 33 Vergara) 6:12.44

4 - Roderyck Asconeguy (Villa Teresa) 6:14.77

5 - Pablo Troncoso (Fénix) 6:16.25

Clasificación general por equipos

1 – San Antonio Florida 18:52

2 – Club Ciclista Cerro Largo 18:55

3 – Villa Teresa 18:59