Rutas de América tuvo en esta edición la presencia de un nuevo equipo, el Paysandú Lil. Sanducero, como su nombre lo indica, el equipo se estructuró con seis ciclistas del departamento, tres de la categoría elite (absoluta) y tres sub 23, apostando a su desarrollo. La dirección deportiva estuvo a cargo de Milton Wynants, y a lo largo de 11 días de competencia consiguieron su primera victoria de etapa en la historia, a cargo de Juan Martín Echeverría, que ganó la sexta con llegada en Sarandí del Yi.

En la clasificación por equipos, los de la heroica finalizaron quintos, detrás de Cerro Largo, Náutico Boca del Cufré, Unión 33 Vergara y Villa Teresa, todos los principales animadores de la general y los premios individuales. En la clasificación general individual, Echeverría finalizó séptimo, a dos minutos y 25 segundos del campeón Matías Presa.

Sobre esta primera experiencia con la nueva escuadra de su departamento, Wynants conversó con la diaria al costado del gazebo donde sus ciclistas recuperaban el aliento tras pedalear 1.500 kilómetros en diez etapas.

“Estoy muy contento de estar acá con este equipo, de tener la posibilidad de dirigirlo. Son gente joven de Paysandú y da satisfacción ver cómo se brindaron por la camiseta. Emociona”, dijo el Gorra.

“Lucharon cada etapa, ganando una, peleando las mallas de sprinter y cima; sólo tengo palabras de agradecimiento hacia ellos, a las empresas y a la intendencia por darnos la posibilidad de lucir la camiseta de Paysandú en todos los lugares”, valoró.

La sub 23 la habría ganado Lucas si no se hubiese bajado a hacer sus necesidades en la ruta. Se bajó y justo hubo un momento que aceleraron adelante. Se armó un desparramo bárbaro. En otros lugares capaz que no se estila eso de acelerar cuando uno para, pero acá estamos en Uruguay. Esto es ciclismo. Ya les hemos dicho, acá en ese aspecto faltan códigos, que no se respetan como en Europa. Hay que aprender que cuando vos parás tiene que ser antes de la largada. Nos tocó perder esa posibilidad de ganar la sub 23 con Lucas Piano, pero es experiencia.

Sobre su rol durante las etapas, explicó que las charlas se dan en la previa “para no tener que repetir las cosas en carrera”, y que durante el pedaleo se comunican por radio “un poquito las estrategias, qué puede ocurrir, pero más que nada tenerlos despiertos”.

El nombre ganador

Juan Martín Echeverría fue figura del Paysandú Lil y pudo abrochar la victoria en la etapa más larga de esta edición de Rutas. En conversación con la diaria al pie del monumento al Gaucho, dijo que finalizó la competencia “contento con el equipo, con la etapa del día de hoy, con la dirección de Wynants, que es un orgullo para nosotros estar dirigidos por él, con los compañeros que lo dieron todo y con la gente que nos ayudó todos estos días para tener un buen descanso”.

Dijo que tener “el primer equipo de Paysandú después de tanto tiempo es algo muy novedoso” y que para ser el primer año, la estructura del equipo es “mejor que la de muchos otros equipos, sinceramente”. Mencionó las necesidades cubiertas en masajes, descanso, alimentación, el ómnibus, que contó con ducha y comida pronta al llegar de cada etapa, para no demorar la recuperación.

“Lo que más me motiva es el hecho de estar en Paysandú y defender a mi departamento”, enfatizó. Si bien la lucha por la general se les complica un poco más “porque hay otros equipos fuertes con más físico para mantener una malla líder”, dijo que ya se comenzarán a preparar para la Vuelta Ciclista, en la que espera que el equipo pueda vencer en “alguna otra etapa”, y donde sueña con vestirse de líder algún día, “yo o cualquier otro compañero”.