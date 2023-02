Peñarol femenino se prepara para un nuevo Campeonato Uruguayo con muchos cambios. El aurinegro renovó su plantel, comenzando por el cuerpo técnico: Cecilia Santo, licenciada en Educación Física, entrenadora y exjugadora de Wanderers, Progreso y Salus, asumió como nueva DT del conjunto mirasol tras la salida de Felipe Rebollo y luego de dejar Liverpool, club en el que dirigió a la sub 16 desde 2016 hasta 2020. Esto significa que estuvo al frente de las negriazules en esa categoría en el período en que obtuvieron el tricampeonato. Además, cuenta con la experiencia de dirigir planteles de fútbol masculino en la Liga Universitaria.

“Mi llegada vino de la mano de un recambio generacional. Es un poco mi filosofía de trabajo generar el cambio desde ahí: año nuevo, caras nuevas. Respetando, sí, el trayecto recorrido por quienes contribuyeron a que Peñarol escribiera grandes páginas de su historia, pero entendiendo también que eso tiene un final, y ese final llegó ahora”, dijo la entrenadora a la diaria.

Santo explicó que le gusta trabajar con planteles “homogéneos, jóvenes, dinámicos, y para eso, era necesario cambiar la composición del equipo”. Sobre los porqués del desarme del plantel que estaba, la entrenadora comentó que “hay salidas por varios motivos: deportivos, institucionales y demás”. “Todo con el mismo fin, devolver a Peñarol al lugar más alto”, agregó. “Es un año de transición, en el que todos –funcionarios, cuerpo técnico y jugadoras– tendremos que adaptarnos todos para buscar el objetivo común”, finalizó.

Un cuadro entero

La llegada de la nueva DT vino acompañada de cambios drásticos: prácticamente una oncena de jugadoras dejaron de ser parte del club. Llamó la atención porque gran parte de ese plantel de Peñarol fue tricampeón uruguayo entre 2017 y 2019, además de ser finalista en los torneos 2020 y 2022.

Tres de las futbolistas titulares recibieron ofertas para emigrar al exterior: Camila López se fue a jugar a Platense de Argentina, Florencia Méndez se integró al El Porvenir de Gerli, en Buenos Aires, y Belén Aquino pegó su merecido salto al exterior. La goleadora aurinegra y de la selección uruguaya debutó en Inter de Porto Alegre marcando un doblete en la primera fecha y, desde entonces, ha concretado más tantos por la Copa femenina de Brasil, además de marcar en el partido de la selección uruguaya frente a Dinamarca por la tercera fecha del Torneo de Francia.

Sin embargo, hubo cambios que nada tienen que ver con transferencias. Florencia Peque Vicente decidió dar un paso al costado porque “no estaba de acuerdo con los nuevos cambios y manejos que el club quería llevar a cabo y cómo se iban a manejar”, según dijo la jugadora a la diaria, en alusión al cambio en la dirección técnica y a la nueva forma de encarar el trabajo. Vicente, que era la capitana de Peñarol, no quiso dar más declaraciones.

Desde el club esto se confirmó. “No quiso seguir en Peñarol porque no estaba de acuerdo con los cambios. La mayoría de las jugadoras trabajan a la vez que entrenan y se les complica. En este caso le buscamos la vuelta para que trabaje en el club, pero no le sirvió porque tiene mucha actividad. No es que no pensemos en ella, pero tenemos que priorizar los intereses del club”, dijo una fuente de Peñarol a la diaria sobre la marcha de Vicente quien arregló con Wanderers.

El caso de la salida de Adriana Salvagno fue el que generó mayor sorpresa, ya que es una jugadora de selección a la que le interesaba continuar en el mirasol. Salvagno es oriunda de Nueva Palmira, llegó a Peñarol dos años atrás y acordó con el club que le proporcionaran un lugar para vivir y viáticos para poder jugar en la capital, pero este año no será parte del plantel mirasol. “El club no quiso brindarme las condiciones para que viviera en Montevideo, me daban alojamiento y 5.000 pesos de viáticos. Pasé dos años así, en un alojamiento donde tenía que compartir cuarto y convivir con gente de básquetbol y fútbol sala. Este último tiempo se me hizo muy tedioso, hubo mucha falta de respeto”, dijo Salvagno a la diaria.

“Nos hizo una propuesta para continuar que no podíamos cumplir: necesitaba un lugar para vivir que tuviera un dormitorio para ella sola porque tiene que estudiar y necesita privacidad, y en el hospedaje las habitaciones son compartidas. Cerrar una habitación para una sola no es negocio”, explicaron desde Peñarol.

Otro caso llamativo fue el de Sofía Ramondegui, quien pasó a Nacional. “Con Sofía renovamos, arrancó a entrenar y de un día para el otro se fue a Nacional. Por eso le pedimos a la AUF [Asociación Uruguaya de Fútbol] que nos permita poner vínculos, y así tener herramientas para que no pasen estas cosas”, dijeron desde el club.

Más caras

Otra de las jugadoras importantes que se fueron de Peñarol es Catia Gómez, quien pasó a Wanderers. Además, Marcia Goni fue dada de baja por su escaso rodaje, al igual que Denisse Dufau y Manuela Olivera, que también jugaron poco. Entre las que siguen están Jemina Rolfo, Iara Romero y Sasha Larrea. “Las renovamos, las mejoramos. No se sacó a nadie por sacar, ni es una limpieza”, aseguraron desde Peñarol, y agregaron que “como todos los años, hay jugadoras que no siguen y otras que deciden dejar”. “Algunas reciben otra propuesta y se van, con respecto a otras decidimos nosotros que salgan y se lo comunicamos”, detallaron.

Las nuevas caras confirmadas son tres: Josefina Félix, Karoline Fernández y Pilar Vera. “Después hay más jugadoras que están entrenando, pero no las hemos confirmado aún. La idea es cerrar un plantel de entre 22 y 25 jugadoras. La mayoría son juveniles, para mí es fundamental la juventud. Al principio quizás cueste por la falta de experiencia, pero sé que con el correr de los meses se va a ir acomodando la cosa”, explicó Santo.