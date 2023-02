El domingo a la mañana, Racing y River Plate empataron sin goles en el Parque Palermo, resultado que le sirvió poco a los dos equipos. Los darseneros dominaron la primera parte pero no lograron abrir el marcador y el que estuvo más cerca del tanto fue el cervecero, que podría haber convertido porque pudo haber tenido la chance de la pena máxima, pero el árbitro Santiago Motta corrigió la decisión tras la revisión del VAR. La escuelita se volvió a ilusionar con el gol de Santiago Mouriño que el VAR anuló por posición adelantada.

El entrenador de River, Gustavo Chavo Diaz, dijo en declaraciones pospartido que el equipo se sintió mejor en el primer tiempo que en el segundo, donde no se pudo acomodar ni encontrar los espacios. “Hay que seguir ajustando el equipo, no pudimos lograr los tres puntos que era lo que veníamos a buscar. El equipo estuvo incómodo, nos faltó apoyo en el último tercio para que el juego fuera más fluido. Cuando llegamos por afuera no fuimos efectivos. El rival lo emparejó en el segundo tiempo y no pudimos lograr la victoria”, sostuvo Díaz.

“El punto suma por cómo fue el segundo tiempo pero tenemos que ganar. Vamos a ajustar a los jugadores que recién llegaron para poder ganar”, agregó.

El entrenador de Racing, Gustavo Fermani, tampoco quedó conforme con el resultado. “Tenemos un plantel muy joven, están en adaptación, necesitamos seguir trabajando. El segundo tiempo fue bueno, nos situamos en campo rival, nos vamos con la sensación de que nos teníamos que llevar los tres puntos”, concluyó Fermani.