Este miércoles, el entrenador y exfutbolista argentino, Ricardo Gareca, habló en el programa Todo pelota de radio Carve Deportiva sobre su situación personal tras su salida de la selección de Perú y la posibilidad de dirigir a la selección uruguaya.

Gareca contó que está en tratativas con la selección de Ecuador, por lo que en cualquier momento se puede confirmar su nuevo rol de entrenador, pero que faltan acordar algunas cuestiones, y por eso está abierto a dirigir tanto selecciones como equipos. “Si hay posibilidades de equipos no tendría problema, no es que solamente esté abocado a dirigir selecciones”, sostuvo, y dijo no tener “preferencia”, pero sí que “lo único” que le interesa “es seguir trabajando en el fútbol”.

En ese sentido, fue consultado por la posibilidad de dirigir a Boca, en base a que en la jornada del martes se hicieron públicos diversos rumores que lo vinculan con el conjunto xeneize. Gareca aclaró que en este momento no tiene nada que ver con el bostero. “No me gusta la vinculación habiendo un técnico en funciones, entonces trato de no darle importancia a estos rumores, en este momento no tengo nada que ver con Boca”, alegó.

A la vez, reconoció que para él es un orgullo que lo pretendan de ciertos equipos. “Ser considerado de equipos de renombre para mi es importante”.

Chance celeste

Consultado sobre la posibilidad de dirigir a la selección uruguaya, Gareca respondió que ve “improbable que un extranjero dirija la selección uruguaya” pero sostuvo que le “gustaría” puesto que “Uruguay tiene un potencial histórico enorme”.

Asimismo, aclaró que desde Uruguay nunca hubo ningún contacto directo para que ocupe ese rol: “todo lo que tiene que ver con empresarios no lo considero, son importantes para el fútbol pero transmiten deseos que alguien puede tener”, señaló, y aseguró que sólo considera “los contactos oficiales”.

“Uruguay siempre cuando habla del fútbol uruguayo sale la Garra, no hace falta hablar de la garra porque si un equipo o una selección no tiene eso como esencia no es un equipo uruguayo. Es algo incorporado. Me gustaria por las condiciones de jugar futbolísticamente muy bien, por su calidad de jugadores que tiene”, agregó.

“En las Eliminatorias jugaron muy bien, y me gustaría que eso se pueda sostener. Garra y encima juego, es un combo letal”, sostuvo, y en ese contexto, habló sobre la participación de la selección uruguaya en el Mundial de Qatar, donde entendió que “había expectativas importantes, pero fue perjudicado”.

“No es fácil agarrar una selección como la uruguaya con un proceso como el de [Óscar Washington] Tabárez durante varios años y Diego Alonso le dio una impronta importante, logró plasmar una dinámica e idea futbolística que lo hizo muy complicado”, opinó.

A su entender, Uruguay tuvo un gran desempeño en las Eliminatorias, algo que no pudo sostener en la Copa del Mundo: “en el Mundial se dio un cambio, con algunas decisiones en el arranque”, y si bien Alonso “para el inicio del Mundial cambió el esquema que venía realizando en las Eliminatorias, después se acomodó” pero el Mundial “no te da esa chance de recuperación”, sostuvo.

El maestro de todos

Por último, el argentino recordó al Maestro Tabárez. “El Maestro goza del respeto de todo el fútbol, no solamente por su capacidad futbolística y la incidencia sobre sus jugadores y de los entrenadores, como en mi caso, que buscamos asesoramiento en él”, valoró, y manifestó que le hubiese gustado “otro final” para el exentrenador “por todo lo que ha hecho por la selección uruguaya”.

“Más allá de la trayectoria, del nombre y de la importancia del entrenador, los entrenadores estamos en los resultados, si no damos resultados o los que nos contratan entienden que se acabó una etapa, ya está”, sostuvo.

Campeón del mundo

Sobre el título que obtuvo su país en el Mundial de Qatar, Gareca sostuvo que fue justificado porque Argentina representó lo que les conviene a los conjuntos sudamericanos: “enfocarse en que vuelva a ser lo que siempre fue, una gloria”.

“Me gustó porque me sentí representado por cómo jugó. Fue lo serio que tenía que ser, siempre muy metido en el partido, yendo a buscar, saliendo a ganar. Me gusto colectivamente y en lo individual, sabiendo que un jugador de la categoría de Messi necesita esto”, finalizó.