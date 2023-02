Rutas de América llegó este jueves a la ciudad de Melo, capital del departamento de Cerro Largo y casa del club ciclista más importante del último quinquenio en Uruguay. Matías Presa, del CC Cerro Largo, llega como líder de la clasificación general, con 48 segundos de ventaja sobre Roderyck Asconeguy (Villa Teresa), su más inmediato perseguidor, y 53 segundos delante de Sebastián Rodríguez (San Antonio Florida), quien hasta el momento completa el podio.

“Han sido 11, hasta hoy, los que ningún día han quedado fuera del tiempo de la punta de la carrera”, comentó Nazario Pedreira a la diaria. “Esos 11 son los que vienen a definir la contrarreloj individual (CRI) y Rutas de América”, remarcó el técnico de Náutico Boca del Cufré. Su equipo tiene tres ciclistas en ese grupo (Pablo Anchieri, el colombiano Yecid Sierra y Emanuel Yanes), pero Pedreira posiciona como favoritos a los que vienen arriba: “Hay una disputa que va a ser de alquilar balcones entre Presa y Asconeguy”, a quienes calificó como ciclistas muy parejos.

“Hicimos un cambio de líderes”, explicó Yuri Corbo, técnico del equipo arachán, el miércoles a la diaria. “Agustín Moreira era uno de mis líderes, lo perdimos en una incidencia de carrera [paró a orinar] y movimos piezas de lugar”, explicó. Moreira pasó a trabajar para Presa, a quien Corbo tenía como colíder antes de la competencia, y Jorge Giacinti (vigente ganador de Rutas), quedó como el segundo en importancia.

Tic tac

Ahora sus ciclistas querrán conservar diferencias el jueves y jugarse gran parte de las chances en la CRI, que se realizará el viernes en Melo, sobre 32 km. En la modalidad, se realiza el recorrido en solitario, y cada ciclista lleva su propio tiempo como registro de la jornada para la general. “Cada corredor se levanta en su día y hay buenos contrarrelojeros cerca”, comentó Corbo. Entre ellos resaltó a Asconeguy y Rodríguez, que están al acecho, también Ignacio Maldonado (Unión 33 Vergara), Mariano de Fino (Villa Teresa) o Juan Martín Echeverría (Paysandú LIL), quienes en su opinión pueden entreverarse. “Hay varios nenes para el trompo, ese día estaremos jugados a las piernas de nuestros corredores para ver cómo les sale”, señaló.

“No sabemos cómo la hace Sierra, que también está cerca”, decía Corbo al respecto del colombiano que corre en Náutico desde la pasada Vuelta Ciclista, y Pedreira, en la misma línea, afirmaba sobre su dirigido: “La sorpresa la tenemos nosotros [con Sierra], en una de esas se nos da”.

Al decir de Corbo, la ruta 26, sobre la que se desarrolla el recorrido, es “dura”, y por lo tanto “es una crono que da para mucha cosa, tanto para que te salga como para que te mueras en ella”. Afirmó que “el riesgo está para todos por igual”. Por su parte, confía en que sus ciclistas llegarán con piernas, ya que tanto Presa como Giacinti “vienen gastando lo menos posible para llegar a ese día lo más fuertes que se pueda”.

“La CRI va a develar las incógnitas de lo que cada uno da individualmente, pero después queda una etapa que puede ser importante para atacar si hay pocas diferencias entre unos y otros”, valoró Pedreira. Será entre Varela y Maldonado, al pasar por la Sierra de los Caracoles. “Ahí, con lo que quede después de una semana, va a ser la posibilidad de modificar algún puesto dentro de estos 11 que están arriba”, explicó.

“Por ahora venimos dominando la carrera, la venimos manejando bastante bien; recibimos muchos ataques, pero logramos minimizar las pérdidas y estamos primeros en la general y primeros por equipo”, sentenció Corbo con confianza y agregó: “Para una Rutas que estábamos usando como escalón rumbo al gran objetivo, que es la Vuelta Ciclista, creo que nos está saliendo muy bien”.

“Si llegamos con una diferencia parecida a la que ya tenemos, el equipo se defiende bien, porque en los ataques nosotros vamos a soportar”, opinó Corbo. Para él, una diferencia tranquilizadora en la general “sería de un minuto y pico, que va a ser muy difícil que se obtenga el viernes”.

Aguantá el pichí

“En épocas de antaño se usaba eso, hoy en día existen códigos entre los ciclistas de que si es por necesidades fisiológicas o una rotura, por lo general no atacan”. Fue el comentario de Yuri Corbo sobre la incidencia que dejó por el camino a Agustín Moreira, el líder de su equipo. Se dio el día lunes, cuando la etapa llegaba a Carmelo y un grupo de ciclistas, incluido Moreira, se detuvieron a orinar en la ruta. “Atacaron. No hay nada en el reglamento que diga que no lo pueden hacer y nos agarraron a contramano. Si lo mirás por un lado, se rompió un código. Si lo mirás por otro, no hay nada que te impida hacerlo”, remarcó frente a la ambigüedad de opiniones que puede despertar el caso. Y las ha despertado.

“Yo no lo haría. Yo no daría la orden”, opinó. “Es un ciclismo diferente al que yo competía en el que se usaban muchas más artimañas de ese tipo. Sabiendo y mirando cómo se corre hoy en Europa, que se respetan este tipo de cosas, yo no daría la orden. Pero bueno, los técnicos de otros equipos decidieron darla y respeto su decisión. No hay rencores. Es una decisión que, aunque no considero leal, es válida”, señaló. Ese día y por esa incidencia, perdieron mucho tiempo Moreira y Nahuel Soares de Lima (San Antonio Florida), hasta entonces 4º y 5º de la general respectivamente.

Corbo destacó la entrega del equipo. “Así como nos sacaron un líder, nos crearon un peón de lujo”, sentenció sobre Moreira. “Veníamos con casi tres líderes, quedamos con dos y con un peón de lujo y, sin querer, el equipo se equilibró un poco más”, concluyó el técnico del equipo líder y gran favorito en las dos clasificaciones grandes: la individual y por equipos.