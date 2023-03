Con un gol en cada tiempo, Cerro le ganó como local en el Tróccoli 2-0 a Fénix y se acomodó más cerca de la mitad de la tabla del Apertura donde llegó a 8 puntos, en tanto dejó a los albivioletas en el fondo de las posiciones del primer torneo del año.

Cuando quedan 90 puntos por jugar del Uruguayo, 24 del Apertura, 21 del Intermedio y 45 del Clausura, es de una exageración, y hasta liviandad manifiesta, ponerse a hablar de la tabla del descenso o del compromiso que tal o cual club tiene, pero para los albicelestes cada partido es una prueba para ir engrosando su promedio y en este caso fue bien aprovechada.

Doblemente bien aprovechada, porque si el juego tuviera otro tipo de evaluación que no fueran los goles válidos, seguramente Cerro no hubiese sumado de a tres, porque Fénix llegó con más continuidad y riesgo al arco albiceleste, pero sin embargo ganaron los de Danielo Núñez con dos goles no exentos de particularidades.

El gol que desniveló el marcador, y a la postre el partido, porque ese gol fue un granito muy molesto para Fénix, llegó a los 25 de la primera parte, en un pelotazo de 70 metros; Hugo Magallanes alejó la pelota de las cercanías de su área y el argentino Luca Franco fue a buscar por oficio de goleador, por si le sobraba a Sebastián Diana, cosa que pasó, y después que le pasó por encima al zaguero, ahí sí fue toda de Franco, que escorado sobre la derecha en el área sacó un bombazo tremendo que venció cualquier defensa de Requena.

Fue eso y le alcanzó. Lo estiró hasta el final de la primera parte, cuando Fénix estuvo cerca del empate, y lo estiró por un tiempo más cuando los albivioletas estuvieron a punto de la igualdad hasta jugando con uno menos por la expulsión por doble amarilla de Fabián Estoyanoff, en ambos casos por protestas en apenas tres minutos. Estuvo diez minutos el Lolo, porque entró a los 72’ y a los 82’ ya estaba expulsado.

Al final mismo del partido, cuando todo se terminaba, otro largo y frontal pelotazo mal resuelto por la defensa desesperada de los de Capurro terminó con el segundo gol, el de Dylan Nandín, que sentenció el 2-0 para Cerro.