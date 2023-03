Desde que se instaló el videoarbitraje en el Campeonato Uruguayo, hay controversias por su uso, sobre todo en lo que tiene que ver con las decisiones que los árbitros toman con esta herramienta durante los partidos. Con el comienzo del Torneo Apertura 2023 llegaron nuevas polémicas.

Después del partido entre Peñarol y Defensor por la cuarta fecha del Torneo Apertura, que terminó 2-2, con el último gol de los violetas de penal y en los últimos minutos de juego, quedaron dudas sobre si la pena máxima estuvo bien sancionada o no.

La polémica se instaló por lo ocurrido en la última jugada, en la que el árbitro Andrés Matonte sancionó penal -tras chequearlo en el VAR- por una mano de Santiago Homenchenko. El primer asistente había levantado la bandera por posición adelantada del juvenil Cambón. Tras el chequeo de la herramienta, el árbitro continuó con su decisión y Álvaro Navarro puso el gol del empate, pero ninguna de las imágenes difundidas mostraban con claridad si antes de pegar en la mano del aurinegro la pelota había pegado en el muslo.

La herramienta

Este jueves, el director del Departamento de Arbitraje de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Juan Cardellino, habló en el programa Todo pelota, de Radio Carve Deportiva, y opinó que el balance del uso del VAR es positivo, argumentando que el año pasado -el primer año que se cerró con la utilización del VAR en la mayoría de los partidos-, de 100% de las decisiones tomadas en esos encuentros, en 90% fue efectiva la herramienta.

“Siempre se resuelven situaciones que en campo no se resolvían bien; gracias a la herramienta se modifica la decisión y termina siendo la correcta. A veces se termina tomando una mala decisión, pero estos casos son los menos”, explicó Cardellino.

Cómo funciona

Cardellino explicó que los árbitros de la cabina del VAR acceden a todas las imágenes de las cámaras de la televisación, o sea, de Tenfield. Cuando se instala una duda, lo que hace es chequear automáticamente cada una de las situaciones.

Para mostrar las evidencias al árbitro de cancha se eligen las mejores cámaras y los mejores ángulos, según la jugada, que sirvan para cambiar la decisión o confirmarla.

Luego de recibir esa información, el árbitro principal puede solicitar otros ángulos, que le manden las imágenes con otras velocidades, y a partir de eso puede confirmar o cambiar la decisión.

“Para cada partido se hacen cortes de jugadas que tienen potencial didáctico o que son protocolares, que tienen que ser subidas a una plataforma con la que trabajamos, que pertenece a la FIFA y tenemos que estar cargando información permanentemente, y también la usamos para solicitar permiso para usar la tecnología en los campeonatos”, contó.

Los cortes de los partidos -que también se usan para ver el funcionamiento de la herramienta- se hacen por clips protocolares, la línea de intervención del VAR: los goles, las tarjetas rojas directas, confusión de números, penales, entre otros.

“En escasos casos no subimos cada clip a la plataforma, porque no es de interés nuestro ni del ejecutivo de la AUF, entonces con ellos acordamos subir los clips que tienen cambio de decisión”, agregó Cardellino.

Por ejemplo, “hay una situación de área penal se revisa y no se sanciona, se llama al árbitro, chequea y cobra penal; ese clip se sube para que se aclare y se muestre cuál fue el proceso para llegar a esa confusión”, dijo.

A su vez, confirmó que en caso de que el árbitro no haya cambiado de decisión, el corte no se publica, “porque la publicación lleva un tiempo muy grande; todo lo hacemos nosotros y no podemos destinar tanto tiempo para subir clips”, por eso “sólo [subimos] los que llevan cambios de decisión”, sostuvo, a la vez que explicó que es una agencia de publicidad -la misma que se encarga del diseño de la página de la AUF- la que publica los clips, y son los árbitros quienes se encargan de que el material no sea alterado bajo ningún concepto.

“Nosotros no tenemos los clips cuando termina el partido. Hay una empresa que se encarga de los cortes, que es la que brinda el servicio del VAR, que también tiene que pasar por un audio. Luego eso se repite con lo que está viendo el VAR, y se repite con una cámara que está dentro de la cabina -que muestra lo mismo que se vio en los otros dos clips, pero desde adentro-”, agregó.

En cuanto al tiempo que demoran en publicarse los clips en la cuenta de la AUF, considerando que este jueves se publicaron los del partido entre aurinegros y violetas, a 72 horas del encuentro, Cardellino explicó que se debe justamente a que esa edición está a cargo de una empresa y que, luego del proceso de edición, los árbitros deben chequear todo. “Nosotros chequeamos y, si está todo correcto, recién entonces podemos enviarlo a la AUF, por eso se demora. Tenemos 72 horas a partir del último día de la fecha, hasta hoy teníamos tiempo. Hay un partido que todavía no pudimos subir por un problema de audio; ya lo reclamamos a la prensa”, finalizó, en referencia al partido de Danubio.