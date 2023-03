El viernes en Fray Bentos, La Luz y Cerro Largo dieron el puntapié inicial de una nueva fecha del Torneo Apertura. Esta sexta etapa continuará durante el fin de semana, para recién terminar el lunes por la noche.

El sábado habrá dos partidos interesantes. A las 17.00 en el Parque Viera, Wanderers, que va segundo e imbatido, habrá de recibir a Plaza Colonia, que por ahora no ha empatado: o gana (dos veces) o pierde (tres veces).

A las 19.30 en el Gran Parque Central, Nacional, con un entorno crítico que ha puesto en cuestión la capacidad del nuevo entrenador Ricardo Zielinski, recibirá al peligroso Boston River, que hizo un buen pasaje en su debut histórico en la Libertadores y que muestra buen juego, particularmente en ofensiva.

El domingo los partidos serán tres. De mañana, a las 9.45, habrá fútbol en Jardines del Hipódromo, donde Danubio recibirá la visita de Cerro.

De tarde, a las 17.00 en el Capurro, Fénix y Racing se enfrentarán una vez más poniendo todos sus enconos deportivos y su calidad de rivales especiales. No importa si antes era clásico o no –que no lo era–, importa que desde muchos años a esta parte entre sus seguidores se lo reconoce así, y ya debe de haber treintañeros hinchas de uno o de otro que lo han vivido siempre como un clásico. Entonces, ya lo es, porque sus hijas e hijos tendrán testimonios directos y emocionales que avalen ese sello y porque ambos clubes tienen reservas de vida suficientes como para pensar que seguirán muchos años más. Entonces, si no lo era, si aún no lo es. Fénix-Racing seguramente será recogido como un clásico por los liceales de 2040. Qué lindo partido entre clubes que no han funcionado bien en esta parte inicial.

A las 20.00 en el Campeón del Siglo, el Peñarol de Alfredo Arias y de Matías Arezo –goleador que desde su retorno a Uruguay ha convertido diez goles en menos de seis partidos completos– recibirá a Montevideo City Torque, que tiene la particularidad de ser el único club de la Asociación Uruguaya de Fútbol que tiene paridad en los enfrentamientos con los aurinegros: hasta ahora jugaron diez veces, de las cuales ganaron cuatro veces cada uno y empataron los dos restantes. Torque contrató este año a Ignacio Ithurralde, joven director técnico de brillante campaña en Boston River, quien ha manifestado que a pesar de no haber conseguido aún los puntos que esperaba, su equipo está en un proceso de adecuación que puede evolucionar positivamente.

La sexta etapa se cerrará el lunes con dos partidos, que pueden ser partidazos, en continuado televisivo. A las 17.00 en el Parque Saroldi estarán frente a frente dos clubes que acaban de perder su condición de competidores internacionales 2023 pero que cuentan con planteles e integraciones para esas competiciones: River Plate y Deportivo Maldonado.

Después, en el Franzini, a las 19.30 habrá un gran choque entre Defensor Sporting, que acaba de quedar eliminado de la Sudamericana, y Liverpool, que no sólo pretende recomponer su paso en el Apertura sino que además está esperando su participación en la fase de grupos de la Libertadores.

En juego la segunda de la B El viernes, con el partido entre Progreso y Atenas de San Carlos en el Abraham Paladino, el fútbol de la hoy Segunda División Profesional, pero siempre la B, comenzó la vida de la segunda fecha del Torneo Competencia. Sábado y domingo la agenda estará cargada, salvo para Oriental de La Paz y Bella Vista, que tendrán libre en sus respectivas series. Sábado

9.45 Rampla Juniors - Uruguay Montevideo. Olímpico

17.00 Sud América - Albion. Obdulio Varela

21.50 Miramar Misiones - Potencia. Parque Palermo Domingo

17.00 Cerrito - Tacuarembó. Parque Palermo

19.00 Rentistas - Juventud. Complejo Rentistas

.