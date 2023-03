El fútbol uruguayo y sus representantes han sido determinantes en el desarrollo de la actividad sudamericana. Peñarol, en particular, fue partícipe del primer partido de la Copa Libertadores de América, hace ya 63 años, y de su primera conquista -y de varios torneos más-.

Este martes les tocará a River Plate y al carbonero estrenar para Uruguay la modalidad de eliminatoria a partido único de la primera fase de la Copa Sudamericana. River, como locatario, recibirá 225.000 dólares más la recaudación de lo que se genere en el Campus Municipal de Maldonado, donde se jugará el partido desde las 21.00. Peñarol por esta participación recibirá 250.000 dólares.

El ganador de la eliminatoria, que se define por victoria en el juego o en los penales, sumará 900.000 dólares por pasar a fase de grupos y 100.000 dólares por cada victoria que pueda tener en esos seis partidos. Si pasa a octavos sumará 550.000 dólares, si va al repechaje como segundo recibirá 500.000. Por clasificarse a cuartos de final se ganan 600.000 dólares, por ir a la semifinal 800.000, el campeón ganará 5.000.000 y el subcampeón 2.000.000.

No hay acuerdo

Antes de la presentación de la lista de buena fe para el partido de este martes ya había discusiones sobre un jugador, pero no precisamente para poner en cuestión los puntos por alineación indebida, sino por fallar a un “pacto de caballeros”. Se trata del futbolista que está siendo más desequilibrante en la competencia interna, Matías Arezo: antes de que pasara de River al Granada de España se habría establecido que si volvía al fútbol uruguayo a un club que no era el darsenero no podría jugar contra su anterior equipo.

Tímidamente, los darseneros le han venido dando vueltas al asunto, con la intención de que se cumpla ese compromiso. Sin embargo, Peñarol no se siente atado a ese acuerdo, que aparentemente no se les trasladó cuando Arezo volvió a Uruguay. El joven goleador estará en el partido, que hasta ahora es el más importante de la temporada para ambos, dado que en 90 minutos se determinará el futuro de su actividad internacional.

Alfredo Arias, entrenador carbonero, había pretendido darle descanso el domingo, igual que al resto de los que vienen siendo titulares, pero finalmente algunos de ellos, Arezo incluido, estuvieron varios minutos ante Deportivo Maldonado. En ese encuentro el goleador sumó para la victoria aurinegra.

El entrenador mirasol alinearía este martes a Thiago Cardozo; Pedro Milans, Hernán Menosse, Leo Coelho y Lucas Hernández; Sebastián Cristóforo, Sebastián Rodríguez, Santiago Homenchenko; Ignacio Laquintana, Arezo y Valentín Rodríguez.

River, por su parte, con un plantel menos numeroso también intentó cuidar a algunos de sus titulares el sábado en el partido que empataron ante Boston River, pero Gustavo Chavo Díaz no dispone de un plantel tan amplio como el de Arias en Peñarol, así que usó un equipo con varios titulares.

Es posible que los darseneros salgan a la cancha con Fabrizio Correa; Maximiliano Pereira, Horacio Salaberry, Santiago Brunelli y Facundo Kidd; Joaquín Trasante, Walter Gargano y Ramiro Cristóbal; Pablo García, Gonzalo Castro; Hernán Rivero.

El partido se jugará en el Campus de Maldonado, donde estableció la localía River, y las entradas hace días que están a la venta, también con discusiones y denuncias por los precios.

Peñarol envió una nota a la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) para quejarse de los precios que fijó River Plate. Los darseneros fijaron a 900 pesos las tribunas populares Roberto Sosa y Julio César Abbadie, ambas para hinchas aurinegros; a 1.200 la Campeones del Este de 1958 y la parte oeste de la Dagoberto Fontes. Por último, y lo que a los aurinegros les pareció excesivo, saldrá 4.000 pesos el acceso a los palcos. Los aurinegros tienen 12.000 entradas a disposición.

Por otra parte, River Plate dispuso que sus seguidores pueden ir a la Dagoberto Fontes pagando 200 pesos los socios, y 500 los no socios.

Anderson Daronco, acompañado por Rodrigo Correa y Rafael da Silva, serán los árbitros brasileños del encuentro, que como todos los de esta temporada de la Conmebol contará con VAR.