Este viernes y en su primer año como equipo fijo del Circuito Mundial de Seven, la selección uruguaya de rugby superó 17-14 a Fiji, en su segundo partido por el Grupo C del Seven de Vancouver, -la séptima etapa del Circuito Mundial-. La celeste concretó el mejor logro en esta modalidad: el conjunto de Oceanía es uno de los grandes de la especialidad, fue campeón olímpico en 2014 y Mundial en 2022.

Los dirigidos por Ivo Dugonjic comenzaron perdiendo 7-0 al minuto de encuentro, pero lo pudieron dar vuelta con tries de Lijtenstein, Arcos Pérez y Amaya. Y así, Uruguay tuvo revancha ante un rival que lo había goleado en las tres ocasiones anteriores que se habían enfrentado.

Buscando clasificar entre los mejores ocho del torneo, los celestes jugarán el sábado a las 17.20 ante Kenia. Uruguay está obligado a ganar y esperar que Gran Bretaña derrote a Fiji.

En lo que va de la temporada, en la que Los Teros están compitiendo ante los mejores del mundo, el conjunto charrúa triunfó ante Gran Bretaña, Irlanda y Sudáfrica. Varios jugadores que disputarán el Mundial de XV en setiembre están participando de esta competencia a modo de preparación, junto a juveniles de proyección y otros deportistas con más experiencia.

A cuatro torneos de que finalice el campeonato, Los Teros se ubican en el decimoprimer lugar de la tabla general con 29 puntos, seguidos por España con 25, Kenia con 22, Canadá con 19 y Japón con 6. Tonga tiene 12 pero no suma porque no es parte estable del Circuito y sólo jugó dos torneos.

Con este resultado momentáneo están evitando el descenso. Los países que se ubiquen del decimosegundo al decimocuarto lugar jugarán en la última fecha del año, una promoción ante el campeón del Circuito de ascenso, que tendrá sólo un ganador porque el año que viene el número de equipos pasará a ser de 15 a 12 y el quinto descenderá.