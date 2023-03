Su carrera a nivel de clubes se desglosa en Newell's Old Boys (1990 - 1992), Atlas (1992 - 1994), Club América de México (1995 - 1996), Vélez Sarsfield (1997 - 1998), Espanyol (1998), Athletic Club de Bilbao (2011 - 2013), Olympique de Marsella (2014 - 2015), Lille OSC (2017) y Leeds United (2018 - 2022).

Dirigió su último partido el 26 de febrero de 2022, cuando se decidió su salida del Leeds United tras una serie de cuatro abultados resultados en la Premier League.

Obtuvo campeonatos a nivel de clubes y selecciones: Campeonato de Primera División Argentina con Newell's Old Boys (1990/91), Torneo Clausura con Newell's Old Boys (1992), Torneo Clausura con Vélez (1998), Medalla de oro en los Juegos Olímpicos Atenas 2004 con la Selección argentina y el English Football League Championship con Leeds United (2019/2020)

Logró varios subcampeonatos, por lo que en la vecina orilla se ganó la fama de no conseguir trofeos o de no dar la talla en las finales. Las medallas de plata que componen su palmarés fueron obtenidas con Newell's Old Boys (Copa Libertadores, 1992), Selección Argentina (Copa América, 2004), Athletic Club (UEFA Europa League y Copa del Rey, 2011/12).

Sin embargo, su perspectiva respecto del éxito es peculiar: “La vida, en líneas generales, es construcción. Y de vez en cuando se logran los objetivos, pero lo interesante no es ser exitoso, porque el éxito es una cosa que se consume instantáneamente, porque una vez que se logra, se desvanece y se pierde. Por lo cual, si uno deposita toda la atención al éxito, eso duraría muy poco".

Quienes seguimos la carrera del Loco, sabemos que comparten más de una página del libro de Filosofía con el Maestro Tabárez, mas no del de Tácticas. En los próximos días sabremos si Uruguay está pronto para una locura así y si el Loco está en condiciones de ganarse a la resistida hinchada uruguaya que no ve con buenos ojos un entrenador extranjero.