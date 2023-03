La delegación de la selección uruguaya viajó a Asia este domingo para disputar los dos partidos amistosos correspondientes a la fecha FIFA de marzo: el próximo viernes la celeste jugará ante Japón a las 7.30 y el siguiente martes frente a Corea del Sur a las 8.30.

Los jugadores que partieron desde Uruguay fueron Sergio Rochet y Matías Arezo, los únicos dos futbolistas del medio local que fueron convocados por Marcelo Broli. El lunes llegará buena parte del plantel celeste y, según confirmó Jorge Giordano desde Japón a la diaria, el martes se completará el grupo.

Antes de viajar, ambos jugadores del medio local declararon en el aeropuerto de Carrasco. El goleador aurinegro, Matías Arezo, no jugó este sábado con Peñarol frente a River Plate por estar lesionado, confesó que estar en la selección uruguaya es vivir “un sueño” y que lo viene esperando desde hace tiempo. Además, confirmó a la prensa que se encuentra bien: “Ya no tengo dolor, me siento bien. Estaba esperando esta oportunidad con Uruguay”. De todas maneras, el delantero será controlado por la sanidad de la selección para evaluar su disponibilidad para disputar los dos encuentros.

A su vez, habló sobre su situación contractual con el equipo mirasol: “No tengo apuro en irme. Estoy disfrutando el momento”, dijo en referencia a su posible salida del aurinegro para regresar al Granada de España, el club dueño de su ficha.

Por su parte, Sergio Rochet, que sí estuvo en el partido de Nacional frente a Deportivo Maldonado, también habló de lo que significa para él estar en la selección: “Uno siempre viene con alegría y motivado para representar al país y para demostrar que todavía sigo estando a la altura”. Además, confesó que en los últimos partidos con el tricolor no se sintió del todo bien: “Hoy quiero recuperar la confianza que me ha faltado en los últimos partidos. Volver a jugar con Uruguay es importante, siempre es divino ver tu cara en la lista”, dijo el arquero titular de la celeste.

Con cambios

Jonathan Rodríguez fue confirmado a último momento para integrar la lista de convocados en sustitución de Darwin Núñez. El delantero de Liverpool, que sufrió un profundo corte en el tobillo derecho durante el encuentro con Real Madrid en el partido de revancha de los octavos de final de la Liga de Campeones, estará fuera de las canchas por diez días, según informó el club inglés.

Debido a la ausencia de Núñez, Uruguay deberá pagar 20.000 dólares en virtud de una cláusula que establece que la selección celeste debía presentar para ambos partidos por lo menos 15 jugadores que hayan estado en Qatar 2022.

Rodríguez, delantero de América de México, convirtió dos goles en el clásico entre su equipo y Chivas de Guadalajara, que terminó 4-2 a favor de su club.

Otro de los mundialistas en duda es Giorgian de Arrascaeta. El delantero acarrea una lesión desde antes del Mundial de Qatar y ha faltado a varios partidos en este inicio de temporada. Sin embargo, parece estar en buenas condiciones físicas, porque este domingo fue titular en Flamengo y jugó hasta el minuto 78 en la clasificación del mengão a la final del torneo carioca.