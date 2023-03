Peñarol, en un tiempo, obtuvo una magnífica victoria ante River Plate, y se aseguró su participación en la fase de grupos de la Sudamericana, lo que representa que por lo menos tendrá seis partidos más en el torneo, y un ingreso económico mínimo de U$S 900.000, que podrá incrementarse en 100.000 por cada victoria, más los posibles premios por ser primero o segundo. El 22 de marzo se realizará el sorteo de los grupos.

Matías Arezo fue la figura excluyente del partido, así como lo está siendo en el Apertura, y marcó tres de los cuatro goles con los que los aurinegros hicieron añicos las ilusiones darseneras.

Joaquín Trasante, de River Plate, y Matías Arezo, de Peñarol, en el Campus de Maldonado (07.03.2023). Foto: Camilo dos Santos

Intenso

El partido empezó con alta intensidad. Tenía lógica: en los 90 minutos se estaba jugando todo lo que pudiera venir del campeonato.

Peñarol lo hizo muy desplegado, mientras River tuvo un equipo corto, con más presencia en su campo de juego que en el del rival para el cual salía corriendo.

A los ocho minutos cambió todo, porque en la cancha estaba Arezo por primera vez enfrentando al club que lo formó y lo proyectó.

Matías Arezo y Santiago Homenchenko, de Peñarol, en el Campus de Maldonado (07.03.2023). Foto: Camilo dos Santos

Se sabe, River no quería que jugara este partido enfrentándolos, porque aparentemente había un acuerdo de que no jugaría si volviera rápidamente al Uruguay como sucedió. ¿Pero quién puede prescindir del mejor jugador del campeonato porque se invoca un acuerdo de terceros? Peñarol no y Arezo hizo la diferencia

La pelota vino por banda derecha afuera del área en la esquina con la media luna, Arezo recibió de espaldas y metió una media vuelta perfecta, esquinada, cruzada, que venció la valla riverplatense.

De Morena a Arezo

El más grande crack que vistió las camisetas de River y Peñarol, Fernando Morena, enseñaba de táctica y estrategia sentenciando en cada conversación que el mayor cambio táctico de un partido era el gol. Pasó también en el Campus de Maldonado.

Los jugadores de Peñarol, luego de convertir un gol ante River Plate, en el Campus de Maldonado (07.03.2023). Foto: Camilo dos Santos

Empezaba otro partido de 82 minutos con distinto proceso estratégico, dado que el tiempo que quedaba de juego era el último del campeonato para quien no ganara.

Pero el nuevo partido no fue de 82 minutos porque a los 15 minutos una vez más se modificaba el escenario: Arezo de penal puso el 2- 0. Fue un penal indicado por el VAR que en el campo casi no se había visto, y en las repeticiones televisivas tampoco se aprecia con absoluta claridad, pero Daronco lo pitó.

Escribiendo de cambio de escenario, apenas cinco minutos después alguien dijo no queda más tiempo, se terminó el partido, porque a los 20 Pedro Miláns anotó el tercer gol aurinegro después de una corrida de Ignacio Laquintana, su pase preciso y perfecto para Sebastián Rodríguez, que midió su remate y lo sacó franco y preciso, la pelota dio en el vertical izquierdo del arquero riverplatense y en el rebote el pedrense Milans Carámbula puso el 3-0.

Hubo sensación de que si River no achicaba la diferencia en el marcador el partido y la clasificación ya quedarían resuelto apenas en un tiempo.

Alfredo Arias director técnico de Peñarol, en el Campus de Maldonado (07.03.2023). Foto: Camilo dos Santos

Mucho más

A los ocho de la segunda parte Daronco pitó penal de Lucas Hernández al Mono Maximiliano Pereira, pero el VAR le hizo rever la sanción por una posición adelantada de Hernán Rivero, y anímicamente fue para River como haber recibido un gol más.

Que además, un rato después, lo recibió porque Kevin Méndez, que entró en la tanda de cambios avanzado el complemento, puso un pase en puñalada para Arezo que definió en dos veces para poner el 4-0.

Fue un enorme triunfo del Peñarol de Arias, y Arezo.

Detalles

Estadio: Campus Municipal de Maldonado

Árbitros: Anderson Daronco, Rodrigo Correa y Rafael Da Silva (brasileños)

River Plate (0): Fabrizio Correa, Maximiliano Pereira, Horacio Salaberry, Santiago Brunelli, Facundo Kidd (62’ E. Busquets), Ramiro Cristóbal (62’ J. dos Santos), Walter Gargano (64’ Matías Alfonso), Joaquín Trasante, Gonzalo Castro (77’ J. Lavega), Pablo García y Hernán Rivero (62’ J. de los Santos). Entrenador: Chavo Díaz.

Peñarol (4): Thiago Cardozo, Pedro Milans, Hernán Menosse, Leonardo Coelho, Lucas Hernández, Sebastián Rodríguez, Sebastián Cristóforo (60’ R. Saravia), Santiago Homenchenko (70’ D. García), Ignacio Laquintana (70’ N. Rossi), Valentín Rodríguez (70’ K. Méndez) y Matías Arezo (77’ O. Cruz). Entrenador: Alfredo Arias.

Goles: 8’, 15’ y 76’ Matías Arezo (P), 20’ Pedro Milans (P).