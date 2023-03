El 23 de junio de 2022 el Club Social y Deportivo Villa Española fue intervenido por decisión del Ministerio de Educación y Cultura (MEC). La intervención se dio a raíz de una denuncia de un grupo de socios por aparentes “apartamientos estatutarios” y “manifestaciones políticas” por parte de las autoridades, quienes fueron apartadas de sus cargos y en su lugar se designó al abogado Leandro Iglesias como interventor.

Luego de la intervención del MEC, finalizada el 30 de diciembre de 2022, la situación tomó otro nivel de complejidad: mientras en la última temporada el primer equipo descendió a la Primera Amateur, sus juveniles consiguieron un histórico ascenso a la primera categoría, conocida comúnmente como Juveniles A. Este contraste, sumado a que en Primera Amateur no se exige que se mantenga ninguna categoría juvenil para que el primer equipo continúe compitiendo, el club no otorgó presupuesto para que las juveniles disputen en lo más alto de su categoría.

En este contexto, Washington Verdías, coordinador de juveniles de Villa Española, explicó a la diaria el derrotero que lo lleva hoy a estar trabajando para sostener una situación inviable económicamente. Desde la intervención a la nueva directiva, “ha sido una transición bastante complicada con la gente nueva porque no sabíamos con qué nos íbamos a encontrar. Si bien algo se habló antes, después los hechos fueron totalmente diferentes”, expresó Verdías. El coordinador contó que hubo negociaciones “para que se prestara el Estadio Obdulio Varela para la captación” y que “si bien lo tuvimos, hubo inconvenientes”.

Estadio Obdulio Varela (archivo, junio de 2022). Foto: Alessandro Maradei

Verdías narró que han trabajado “desde noviembre hasta acá con palos en la rueda, porque siempre están los egos de la gente”. Eventualmente consiguieron entrenar en otros lugares, “porque la captación tenía que seguir, si no el trabajo no sale”.

“Un día llegaron [los integrantes] de la directiva al complejo y me dijeron clarito que no había un peso para nadie”, contó Verdías sobre lo que sucedió a fines de enero, la última semana antes de comenzar el torneo de juveniles. “Ellos saben que lo voy a decir, porque fue así. No había un peso para nadie y si queríamos seguíamos y si no que nos fuéramos”, recordó el coordinador.

En diálogo con la diaria, Matías Costa, actual presidente de Villa Española brindó la versión oficial que el club aporta respecto a la situación. “El hecho de que sea 'a pulmón' en juveniles sucede desde la creación del club”, argumentó Costa y añadió: “Siempre se sostuvo con un aporte del club y con un aporte de los padres. El club no es sustentable desde sus comienzos. Podíamos jugar con las cinco categorías por la ayuda de todos, sin esto se hubiese jugado solo con dos”.

Washington Verdias, el 21 de marzo, durante el entrenamiento de las formativas de Villa Española, en el Complejo Deportivo América. Foto: Ramiro Cicao

Para el presidente no es verdad que no haya apoyo desde el club que “siempre apoya en mayor o menor medida”. Sin embargo, confirmó que “los técnicos cuentan con un viático, como contaron siempre, a diferencia del año pasado que tenían un salario que era beneficiado por parte de la Asociación Uruguaya de Fútbol”, con el que este año no cuentan por estar en la Primera Amateur. Costa dijo que la responsabilidad es de los anteriores mandatos y alegó que el panorama que se encontraron era “catastrófico”, con una “situación límite de quinientos mil dólares de deuda y con un convenio por refinanciar”. Para el presidente es una consecuencia de que “desde el año 2019 se viene firmando deuda tras deuda y a través de la intervención se pusieron las cosas del club donde deben estar”.

La directiva informó que los viáticos completan 15.000 pesos en total, es decir, tres mil para cada técnico de formativas, lo que cubre apenas la mitad de los gastos de traslado a los partidos. Además, lo cobrarán por primera vez en abril.

Familias unidas

Frente a esta situación, las familias de los juveniles, que aportan una cuota al club y ayudan de diversas maneras semana a semana, reclamaron una solución al desfinanciamiento de las juveniles que ponía en duda su participación en el campeonato.

Desde la perspectiva de los familiares, la situación es de una “creciente y descarada precariedad” para los trabajadores de juveniles y para sus hijos que dependen únicamente del “técnico de cada categoría” y de la atención de “un kinesiólogo para todos”. Esto último no es compartido por la directiva, ya que su presidente asegura que “no hay uno solo y se puede ver en las fichas de los partidos”.

Jugadores de Villa Española, previo a un partido por la Segunda División Profesional, en el Parque Artigas de las Piedras (archivo, noviembre de 2020). Foto: Sandro Pereyra

En contraste, el coordinador de formativas que no tuvo contacto con esta iniciativa de los familiares, confirmó su versión: “Hay un kinesiólogo para todos, que rehabilita las lesiones como puede y, como no hay plata, tampoco puede estar yendo a las prácticas si no tenemos un mango, si no se le paga un peso. Es todo el mismo tema, pagamos para trabajar”.

Costa fundamentó que “no contamos con los kinesiólogos todos los días en las prácticas, pero esa situación pasa en el 85% de los clubes. No es excusa, es la realidad del fútbol uruguayo”.

Desde las familias se consultó sobre la posibilidad de jugar en el Estadio Obdulio Varela para minimizar los gastos, frente a lo que el presidente respondió afirmativamente: “Siempre que se pueda se va a seguir jugando, de estas cinco fechas, han jugado tres en el Obdulio y una no se jugó por un problema que teníamos en la caldera y ya se solucionó”. No obstante, la próxima fecha oficiarán de locales en el Complejo Juventud Melilla, lo que implica determinado costo de alquiler y traslado a las familias.

Salidas

Hubo dos encuentros entre familias y directiva en busca de una salida que contemple a todas las partes, pero sin éxito, porque desde las autoridades se insinuaba una lógica en la que “quien no paga no juega” para sostener las juveniles a futuro; las familias expresaron la voluntad de alertar a los socios del club para llamar a una asamblea.

Desde la presidencia, Costa aseveró que este miércoles una familia le dijo que se había comunicado con los fiscales, y que “a una fiscal le mencionaron que podía usar la opción de hacer una asamblea, porque en ningún momento hicieron una solicitud”.

Las familias mencionaron la existencia de una potencial salida que implica que se hagan cargo de todo el costo. En tanto, el coordinador de formativas consideró una alternativa que él mismo llevó y no fue tomada en cuenta aún.

Estadio Obdulio Varela (archivo, junio de 2022). Foto: Alessandro Maradei

“Traté de solucionar el problema, llevé una propuesta a la directiva que bancaba desde el primer equipo para abajo con sponsors. Llevé a la persona directamente con la directiva y el único requisito que les pidió era que yo ocupara el cargo de director técnico de Primera División”, relató Verdías.

No fue una decisión fácil ya que pasaría de las juveniles a dirigir un plantel de hombres, pero se decantó por el apoyo de algunas familias y porque “aunque no haya plata, por lo menos tenemos futuro y decidí quedarme para ir a por la gloria”, expresó el coordinador.

De esta situación pasó un mes, ya que la oferta se le presentó a la directiva a principios de febrero. “No dijeron nada, el campeonato de juveniles había comenzado hace una semana y hace dos domingos me volvió a llamar el sponsor y me dijo 'no Washington, no corre con esta gente'”, lamentó Verdías.

Desde la directiva se asegura que “están abiertos al diálogo y siempre trabajarán para buscar lo mejor para el club”, mientras que el coordinador de formativas contrastó que “la gente que dice que trabajan o apoyan a las formativas muchas veces en los hechos demuestran lo contrario. No hablo de todos en general, pero tengo que hablar de la directiva, no puedo discriminar este sí y este no. La directiva fue la que planteó eso [no apoyar económicamente]”.

En suma, de cara a una potencial asamblea, Costa se muestra favorable: “Los padres querían buscar una solución y en eso estamos todos de acuerdo. Estamos trabajando y si mañana los socios del club entienden que tenemos que hacer una asamblea, nosotros no vamos a quejarnos”, sostuvo y sentenció: “En el club mandan los socios y no una directiva como pasaba anteriormente”.

Hinchada de Villa Española en el Complejo Rentistas (archivo, diciembre de 2019). Foto: Federico Gutiérrez

Es menester aclarar que las familias entienden que el mecanismo de convocatoria es injusto ya que el llamado a asamblea se logra “desde directiva, Comisión Fiscal o con 20% de los socios”, mientras que no han logrado “pedirlo como familias porque no somos todos socios”. De todas formas, es el camino que ven para “la discusión y resolución de la o las propuestas económicas” para respaldar el incipiente pero exitoso proyecto juvenil. En su defecto, los familiares creen necesario que la directiva “aporte una alternativa” para mostrar otra actitud ya que, según narró una de las familias, frente a la insistencia en que revisaran las propuestas, uno de los directivos le cuestionó: “¿Qué tanto interés tenés? ¿Te llevás una tajada de esto?”.