Marcar el tanto inicial y mostrar mayores pretensiones ofensivas no fue suficiente para Defensor Sporting, que empató 1 a 1 con Cerro en el Franzini y desaprovechó la oportunidad de superar a Peñarol en la primera posición del Torneo Apertura. Con la igualdad, el violeta quedó momentáneamente en la segunda posición con 19 puntos, a la espera del resultado del choque entre el carbonero y Cerro Largo. Por otra parte, la visita llegó a las 10 unidades. Teniendo en cuenta la actualidad de Cerro, el punto en el Franzini es muy valioso, pero aún se encuentra en la parte baja de la tabla.

Pese a que se llevó un buen susto en los primeros minutos, luego de que Cerro estrellara una pelota en el travesaño, Defensor no demoró en afianzarse y tomar el control del partido. Leandro Barcia fue protagonista por el lado derecho del violeta y el popular Adrián Rocky Balboa lo acompañó con unos buenos primeros minutos. Por esa sociedad llegó el primer gol violeta: Barcia desbordó por derecha y tiró un centro raso para Rocky, que amagó el remate, hizo pasar la pelota entre sus piernas y dejó solo a Matías Abaldo para el gol: 1 a 0.

El partido continuó igual, con un Defensor dominante con la pelota a partir de sus salidas en corto y a ras del suelo desde el fondo, y su paciencia para construir en campo rival. Los de Marcelo Méndez quieren la pelota pero no aburren, el triunvirato ofensivo Balboa-Barcia-Abaldo le pone un montón de malicia a los últimos metros, no dejan que su equipo peque de ser demasiado horizontal.

Por el lado de la visita, el plan fue muy claro: resistir agazapado e intentar responder con contragolpes rápidos por bajo. Por momentos su estrategia pareció dar resultados, el juego directo cerrense tuvo vértigo y transmitió peligro. Sin embargo, se encontró con un gran trabajo del centrocampista violeta Gonzalo Freitas, que logró desactivar de muy buena forma varios intentos de la visita.

El problema de Defensor fue la pelota quieta, Cerro ya le había avisado en los primeros minutos con un córner que terminó con un cabezazo que dio en el travesaño y, como dice el dicho, el que avisa no traiciona. Nuevo córner para el albiceleste, rebote en el área y camino libre para Danilo Coccaro, que no falló y puso el 1 a 1. El golpe no le sentó bien a los de Parque Rodó, que fueron más conservadores con la pelota por el resto del primer tiempo.

El complemento arrancó con menos ida y vuelta. Defensor continuó con el dominio de la pelota, pero Cerro hizo un buen trabajo acumulando jugadores cerca de su área, lo que generó que la tenencia del violeta fuera más espesa. El problema para la visita fue que su planteo le quitó capacidad de respuesta en el contragolpe, lo que hizo que Defensor pasara menos peligro y que con el paso de los minutos se animara cada vez más. Sin embargo, los desbordes por banda y los centros que hicieron tanto daño en la primera mitad se encontraron con un área rival más poblada.

Con ese escenario, sin casi ningún anuncio ofensivo de Cerro, una jugada aislada hizo sudar frío al violeta. El árbitro Mathías de Armas cobró penal a favor de la visita luego de una supuesta falta en el área de Guillermo de los Santos, pero a instancias del VAR, el referí fue para atrás y anuló su primera decisión.

Pese a la decepción de no contar con la pena máxima, los albicelestes no se achicaron y dieron un paso adelante. Aprovecharon la creciente desesperación del local para sacar fouls a favor, tener un poco más la pelota y estar más cerca del arco rival. Todo eso sin dejar demasiados espacios a sus espaldas que posibilitaran contragolpes. Gran trabajo de los zagueros Pablo Lacoste y Hugo Magallanes, que supieron aguantar muy bien cuando les tocó defender en bloque bajo y sacaron de todo por arriba.

Los últimos minutos fueron de imprecisión y desesperación por parte de Defensor, que fue con todo por la victoria, pero lejos de mostrar la buena versión de los primeros minutos del encuentro. Sobre el final, una gran pase al vacío en el costado derecho dejó a Abaldo mano a mano ante Darío Denis. El juvenil tuvo la victoria en sus pies, pero definió mal y el golero cerrense salvó la igualdad para su equipo.