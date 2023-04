Abriendo la décima fecha del Apertura, Deportivo Maldonado consiguió un importante triunfo en el Parque Viera en Montevideo, donde venció a Wanderers por 1-0 con gol del argentino Tomás Fernández cuando se cerraba la primera etapa.

Fue importante el triunfo de los de Fabián Coito que pudieron así sumar su segunda victoria en fila después de un bajón que seguramente mucho debe haber tenido que ver con su rápida participación en la Libertadores. Los de Maldonado llegaron ahora a 15 puntos, a uno sólo de su vencido que bien pudo haber quedado en la segunda colocación del torneo si hubiese podido quedarse con la victoria.

No fue una buena noche de Wanderers, pero ello no se explica sólo porque sus futbolistas no hayan acertado o no hubiesen generado un gran juego colectivo, sino que hay un factor siempre determinante en estas contiendas y es el valor y el aporte del antagonista: Deportivo Maldonado que supo plantear un partido de buena respuesta.

La primera parte fue de extrema paridad. Ambos contendientes, en el entendido de la importancia de los puntos en disputa, salieron a su búsqueda pero se neutralizaron casi todo el tiempo. Wanderers obviamente quería seguir en los mejores puestos de la tabla, pero ello no genera una consecuencia directa de jugar bien y doblegar al rival. Es que Deportivo Maldonado también quería ganar.

Tuvo alguna situación más de peligro la visita, Deportivo Maldonado, mientras que Wanderers, con su marcado estilo de juego, trató de engarzar jugadas hasta llegar al arco contrario pero no pudo superar la situación estratégica de los de Maldonado que, con un equipo corto, se agrupaban de buena manera.

No había pasado nada en el primer tiempo, pero si lo hubiésemos medido en situaciones de peligro, lo ganaba Deportivo Maldonado, que generó por lo menos cuatro acciones frente a Mauro Silveira.

Pase largo

Fue recién en el último minuto de esa primera mitad cuando llegó el grito de gol y no se escuchó tanto en el Parque Viera porque fue de los visitantes. Al minuto 45 el argentino Tomás Fernández recibió un pase largo, larguísimo, de Guillermo Cotugno desde su cancha y volcado sobre el lateral derecho le ganó la posición a toda la defensa de Wanderers y ante la salida del arquero, definió ajustadamente y de buena manera para poner el uno a cero.

En la segunda parte salió mucho más punzante el local que volcó el juego sobre el arco defendido por el mercedario Guillermo Reyes, y estuvo cerca de llegar al empate. En el cuarto de hora Sergio Chapita Blanco determinó tres variantes para intentar corregir la carencia ofensiva, ubicando a Santiago Ramírez, Bruno Veglio y Agustín Santurio; y siguió arrimando el bohemio. Estuvo cerca. Maximiliano Cantera salvó por una pelota en la línea, un remate le sacó lascas al caño de Reyes y hubo pelotas que pasaron de un lado al otro pero al final no sucedió nada que contentara a los locales. Deportivo se volvió a Maldonado con la alegría de los tres puntos.