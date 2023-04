En la Plaza Sarandí de Durazno, 138 ciclistas estaban sobre sus bicicletas, prontos para comenzar la tercera etapa de la Vuelta Ciclista del Uruguay. Prontos, excepto por un detalle. Ninguno de ellos llevaba puesto su casco. En un silencio impropio de la concentración de gente que se congregaba para el evento, algunos agacharon la cabeza, mientras que otros clavaron sus miradas en el comisario de carrera, quien con el altavoz de una moto policial pronunció instantes antes algunas palabras.

El minuto de silencio fue un homenaje a Sergio Pato Sartore, ciclista que falleció en la jornada del sábado, por circunstancias ajenas a esta Vuelta Ciclista del Uruguay, pero mientras practicaba el mismo deporte. Sartore, ganador de la primera Vuelta de la Juventud en 1980, fue recordado así por el pelotón de la competencia más importante de su país. Las sirenas de la policía caminera se encendieron una atrás de la otra, en un gesto que simboliza el abrir paso, tan fundamental para los pedalistas. Un aplauso unánime cerró el momento y dio lugar, ahora sí, a la largada del tramo Durazno - Trinidad. Durante 144 kilómetros la Vuelta volvió a ofrecer espectáculo a todos los que se acercaron a las banquinas de las rutas 14 y 3, y una llegada del pelotón en esprint, que disfrutaron cientos de ciudadanos de la capital de Flores.

A sus anchas

Pablo Anchieri, ciclista del Club Náutico Boca del Cufré, segundo en las dos primeras etapas de esta edición, se quedó finalmente con su ansiada victoria. La ganó en el embalaje final, que nuevamente volvió a disputar contra Leonel Rodríguez, el triunfador en las dos primeras jornadas. Sin embargo esta vez Rodríguez no tuvo el remate esperado y sobre la línea de llegada se le coló Roderyck Asconeguy, del Villa Teresa. Los tres se subieron al podio y esta vez Anchieri quedó como líder de la clasificación general individual.

Ser ganador de una etapa en línea ofrece, en esta Vuelta Ciclista, 10 segundos de bonificación (descuento al tiempo) en la clasificación general. Por esa razón el carmelitano, quien también había bonificado seis segundos en meta el viernes y el sábado, se quedó con el primer lugar y vestirá de amarillo en la etapa del lunes. “No es un sueño, pero es algo muy gratificante, que tiene mucho valor. Es una carrera de las más viejas que hay en América, tiene su peso. La vuelta es la vuelta, siempre se dice. Tener la malla de líder de una vuelta es un logro importante en mi trayectoria”, aseguró tras bajar de la premiación.

Asconeguy estuvo cerca del liderazgo, porque además de la bonificación en meta, también obtuvo cinco segundos bonificados por terminar adelante en las primeras metas volantes, cuando salió a buscarlas con determinación. Quedó apenas a dos segundos del líder. “Hoy es el primer día que termino conforme una etapa desde hace mucho tiempo. Contento con el resultado y con el apoyo del equipo, supimos llevar muy bien la etapa. Contento con el podio acá, en mi ciudad”, aseguró el de Villa Teresa, el más aplaudido por el público poronguero. Agustín Moreira, quien vistió de amarillo en esta oportunidad, quedó en tercer lugar de la general, a cinco segundos de Anchieri.

Pablo Anchieri en la llegada en la ciudad de Trinidad, este domingo. Foto: Alessandro Maradei

Por los puntos

La emoción al transcurso de la carrera se la puso nuevamente una escapada. En este caso fueron cinco ciclistas que partieron luego de los primeros dos embalajes bonificados, cuando ya repartidos esos segundos de premio, el pelotón no trabajó para evitar la fuga. Fernando Méndez y Sebastián Rodríguez, del San Antonio de Florida, estuvieron en ese grupo, acompañados por Nicolás Méndez (Barrio Artigas), Abraham Paredes (Maní Zabala - Arg) y Reinier Honig (Global Cycling - PP.BB.). “Partimos de lejos y lo buscamos hasta el embalaje”, explicó Méndez refiriéndose a la segunda meta volante del premio Sprinter, donde Rodríguez apuntaba a sumar puntos para vestirse de verde. “El Seba pudo quedar malla (verde) y luego vimos que la diferencia era bastante, entonces ya nos gustó para ir hasta la llegada”, detalló el de San Antonio.

La fuga consiguió hasta tres minutos de ventaja, pero faltando menos de 40 km, el pelotón empezó a tirar. Asconeguy explicó las dinámicas del pelotón: “Nosotros (Villa Teresa) en ese caso no tuvimos mucho que ver, porque estaban controlando la carrera Cerro Largo y el Funvic, con la ayuda de Náutico Boca del Cufré un tiempo. Veníamos viendo si les daba para conectar la fuga o no y buscando las chances para ver si atacábamos o esperábamos el esprint”. El trabajo conjunto de los equipos mencionados por Roderyck, tuvo como resultado rápidos descuentos de tiempo. “La diferencia que te van cantando los comisarios entre un grupo y el otro fue bajando muy rápido”, agregó Asconeguy.

“La idea siempre es ganar, y cuando estás en la fuga no te podés cuidar mucho para embalar”, dijo Méndez. Para el del club floridense “la idea mía era darle hasta que nos agarren”, aunque todo ese trabajo tenía por objetivo quedarse con la etapa. “Nos agarraron faltando poco, pero lo vamos a seguir intentando”, aseguró. La lucha de los fugados fue intensa, pero cinco tiran menos que las decenas que venían en el pelotón. En grupo compacto, los ciclistas de adelante cortan el viento, mientras que los de atrás no se exigen tanto. Los equipos rotan en el comando del pelotón, se cansan menos y las velocidades máximas son más altas que para quienes viajan en grupos pequeños. Los tomaron pasando la reserva Talice, en los accesos a Trinidad.

“Tuve que hacer un esfuerzo para llegar en el primer grupo”, señaló Méndez, quien está peleando la general y debió exigir las piernas en las últimas cuadras, para no perder tiempo en relación a los líderes. “Hoy fue un día productivo dentro de todo, sacrificamos bastante pero salió bien”, concluyó el de San Antonio.

El esprint coronó a Anchieri, que tuvo en la tercera la vencida, y se mostró “contento y agradecido al equipo, que si bien no es numeroso, hace rendir lo que valemos”. El sueño de ganar la Vuelta todavía queda lejos, pero el ganador del día y líder provisional no se desanima: “Opciones siempre hay; la chance siempre está, desde el momento en que largás. El tema va en estar el día indicado, que no sabés cuál es, por supuesto. En el momento justo y con piernas, es como un tiro al blanco, pero desde lejos. Si vos aprovechás ese momento exacto, se te pueden dar las cosas, pero no soy uno de los favoritos a poder ganarla realmente”.

En los premios especiales, Rodríguez recuperó la malla verde de Sprinter, mientras que Enrique Peculio mantuvo la roja del Cima, aunque no estuvo en los embalajes de este domingo. Nicolás Méndez aprovechó la ausencia del líder para recortar distancias al ganar el segundo embalaje Cima.

Este lunes el pelotón va a pedalear desde Trinidad hasta Mercedes, pasando por Cardona. El martes la carrera tendrá etapa doble, con salida hacia Paysandú de mañana y contrarreloj individual en la heróica por la tarde.

Clasificaciones de la 78ª Vuelta Ciclista del Uruguay

Etapa 3 / Durazno - Trinidad

Pos Ciclista Club 1 Pablo Anchieri Náutico Boca del Cufré 2 Roderyck Asconeguy Villa Teresa 3 Leonel Rodríguez CC Cerro Largo 4 André Gohr Unifunvic (Bra) 5 Kleber Ramos Unifunvic (Bra)

General individual

Pos Ciclista Club Diferencia 1 Pablo Anchieri Náutico Boca del Cufré — 2 Roderyck Asconeguy Villa Teresa 0.02 3 Agustín Moreira CC Cerro Largo 0.05 4 André Gohr Unifunvic (Bra) 0.07 5 Agustín Alonso Villa Teresa 0.08 6 Jorge Giacinti CC Cerro Largo 0.15 7 Ignacio Maldonado Unión 33 Vergara 0.16 8 Matías Presa CC Cerro Largo 0.23 9 Fernando Méndez San Antonio Florida 0.24 10 Pablo Troncoso CC Fénix 0.26

General sub 23

Pos Ciclista Club Diferencia 1 Ivo Weickert Villa Teresa — 2 Pablo Bonilla Unión 33 Vergara 0.13 3 Lucas Piano Paysandú Lil 0.20

General por equipos

Pos Club Diferencia 1 CC Cerro Largo — 2 Villa Teresa 0.01 3 San Antonio Florida 0.29

Premio Sprinter

Pos Ciclista Club Puntos 1 Sebastián Rodríguez San Antonio Florida 9 2 Juan Cruz Sosa 33 de San José 7 3 Agustín Alonso Villa Teresa 3

Premio Cima

Pos Ciclista Club Puntos 1 Enrique Peculio Paysandú Lil 10 2 Nicolás Méndez Barrio Artigas 6 3 Juan Caorsi Armonía Fray Bentos 4

Peloton en Ruta 14, este domingo, a la salida del Departamento de Durazno. Foto: Alessandro Maradei

.