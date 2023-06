El 27 de abril se presentaron los Juegos Deportivos Nacionales en Florida. La iniciativa surge de la Secretaría Nacional del Deporte (SND) y participan adolescentes de entre 12 y 16 años, pertenecientes a instituciones educativas públicas, habilitadas o que forman parte de actividades de la SND, Intendencias Departamentales, INJU, INAU, INISA o MEC.

La competencia incluye 8 disciplinas: futsal, handball, volleyball, básquetbol, natación, atletismo, tenis de mesa y ajedrez. Además, se desarrollará en dos categorías tanto femeninas como masculinas: en la primera, participarán los nacidos entre 2009 y 2011 y en la segunda los nacidos en 2007 y 2008.

La primera categoría compite por la oportunidad de participar a fin de año en el Campeonato Sudamericano Escolar, que en 2022 fue organizado en Asunción, Paraguay, y este año se realizará en Santiago de Chile.

El objetivo de esta iniciativa, según la SND, es “promover la práctica del deporte y democratizar el acceso y participación de los adolescentes a experiencias de competencia deportiva, fomentando valores y hábitos de responsabilidad, respeto, convivencia y ciudadanía”.

En la organización de los juegos no solo participa la SND sino que existe un trabajo en conjunto entre la Dirección General de Educación Secundaria (DGES), la Dirección General de Educación Técnico Profesional (DGETP) y las intendencias departamentales.

Las inscripciones para participar en ajedrez y tenis de mesa están abiertas en Montevideo hasta el 28 de julio y para participar en natación hasta el 31 de agosto en todo el país, a través del correo electrónico [email protected] Para las disciplinas restantes las inscripciones ya se encuentran cerradas. Las finales nacionales de la competencia se disputarán, en el caso de los deportes colectivos (Futsal, Básquetbol, Handball y Volleyball), 29 y 30 de setiembre para la primera categoría y 18 y 19 de octubre para la segunda categoría.

En atletismo serán el 3 y 4 de octubre para la primera y segunda categoría, respectivamente, en ajedrez el 6 y 7 de octubre, mientras que en natación y tenis de mesa serán el 7 de octubre.

la diaria conversó con Carlos Fiordelmondo, coordinador de Deporte y Educación de la SND, quien contó que la competencia se realizará en tres etapas, una departamental, en la que habrá un campeón de cada deporte; otra regional en la que competirán esos campeones departamentales por región y las finales nacionales en la que competirán los campeones regionales.

Fiordelmondo puntualizó que esta iniciativa es “un programa principalmente con fines educativos, ya que quienes participan en la primera categoría tienen que representar a una institución como requisito”. El coordinador explicó que en la segunda categoría no necesariamente tienen que representar a una institución, pero que compiten únicamente por el campeonato nacional y no por el Sudamericano. “El objetivo es democratizar el deporte en todo el país, llevarlo hasta los puntos más recónditos del Uruguay y acercar a los adolescentes sus primeras experiencias competitivas” consideró.

Según Fiordelmondo, en esta edición participarán “un aproximado de 125.000 chicos” mientras que el año pasado compitieron “unos 120.000 adolescentes en 158 localidades, con 474 centros de enseñanza inscriptos”. Además comentó que en la última edición del Campeonato Sudamericano Escolar representaron a Uruguay “cuatro liceos públicos y cuatro privados de 14 departamentos”.

Referentes del deporte nacional apadrinarán a los participantes

Cada departamento del país tiene un deportista asignado para cumplir el rol de padrino. Según la SND el objetivo es “inspirar a los estudiantes que competirán en diferentes disciplinas deportivas, así como promover los valores del deporte y la convivencia”. En Montevideo el madrinazgo está a cargo de la atleta Deborah Rodríguez; en Cerro Largo, Santiago Acosta Nuñez; en Durazno, Antonio Alzamendi, en Colonia, Bernardo Roselli; en Paysandú, Manuela Rotundo; en Maldonado, Gabriel Cedrés; en Rivera, Alexis Reyes; en San José, Hans Hannibal; en Rio Negro, Francisco Gezn; en Rocha, Analía Aguirre; en Salto, Mónica Falcioni; en Soriano, Cloe Callorda; en Artigas, Hebert Viera; en Treinta y Tres, Braian Martín Cardozo Mariño; en Tacuarembó, Facundo Olivera Pon; en Flores, María Pía Fernández; en Lavalleja, carlos Corbo; mientras que en Florida el padrino designado es el ex futbolista Mauricio Larriera y en Canelones el Basquetbolista de Urupan Mateo Sarni.

Mauricio Larriera, padrino por el departamento de Florida, conversó con la diaria acerca de esta experiencia y valoró la convocatoria como “un orgullo” y “un lindo reconocimiento a lo que he recorrido primero como futbolista y ahora como entrenador”. Además, opinó que los Juegos Deportivos Nacionales tienen una “importancia fundamental” en promover los valores del deporte y la inclusión social a través de este. “Es muy importante inculcar todo lo que promueve el deporte en cuanto a generar hábitos de vida saludable y el efecto que tiene en la salud mental” consideró, y agregó que el deporte es “una terapia contra la ansiedad, la depresión y la angustia”. En cuanto a su experiencia, Larriera contó que este tipo de eventos deportivos siempre los vivió “desde fuera”. “Cuando iba a la escuela en Florida se hacía el campeonato de fútbol interescolar y a mi no me daba la edad para participar pero iba a todos los partidos” rememoró. Además consideró que esta experiencia acerca a los adolescentes participantes a la oportunidad de conocer otras partes del país que no podrían conocer de otra forma. “Viajar y conocer es algo que para mí es impagable y que ayuda a generar otro tipo de valores, valorar todo lo que tenemos como país” declaró.

Mauricio Larriera. (archivo, octubre de 2022) Foto: Alessandro Maradei

El ex jugador de fútbol consideró que este tipo de iniciativas tuvieron una “gran” importancia en su “despertar” deportivo. “Iba a ver los partidos de la escuela N°4 de Florida, los alumnos de quinto y sexto jugaban contra otras escuelas y ya desde ahí me despertó una tremenda pasión y amor por el deporte, sobre todo por el fútbol” relató. El jugador de Urupan, Mateo Sarni, padrino por el departamento de Canelones, también dió su punto de vista. Sarni contó a la diaria que en la inauguración de la competencia en Canelones “se sintió el arraigo de la gente con el departamento, para ellos es un evento super importante”. “Suma pila que se le de un espacio al deporte, que los adolescentes puedan conectar con otros de diferentes centros educativos y regiones del país”, opinó el deportista. Además opinó que es importante el rol de los docentes “para que se priorice el aprendizaje y la convivencia y que no que la competencia no tome el rol preponderante”.

Sarni, al igual que Larriera, valoró que la instancia sirva como primer acercamiento al deporte a adolescentes que no tienen la oportunidad de jugarlo de forma federada, como fue su caso. “En Soca por ejemplo hay una persona que ha tenido mucha participación en esta competencia y ahora se dedica de forma profesional” contó. Sarni además de desempeñarse en el club de basquetbol Urupan, estudia en la UdelaR y ve su rol de padrino como una forma de “colaborar y mostrar esta relación entre el estudio y el deporte, por lo que estoy agradecido de poder ser parte”.

Mateo Sarni. (archivo, julio de 2020) Foto: Alessandro Maradei

.