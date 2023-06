Este fin de semana se disputará la segunda fecha del Torneo Intermedio, jornada completa que se aplazó por la final del Mundial sub 20 de la selección uruguaya.

El fútbol empezará este viernes a las 15.00 con el partido entre Danubio y Montevideo City Torque en el estadio María Mincheff de Lazaroff por la serie A, mientras que por la serie B jugarán en el estadio Ubilla de Melo a las 19.00 Cerro Largo y Liverpool. Los negriazules fueron los únicos de esta serie que ganaron en la primera jornada, por lo que lideran su grupo con tres unidades.

El sábado la pelota comenzará a rodar a las 10.00 en el Parque Capurro con el choque entre Fénix y Cerro, correspondiente a la serie B, y a las 15.00 será el turno de Boston River y La Luz en el Parque Artigas por la serie A, -los otros dos que ya tienen tres puntos-. A las 18.00 Nacional será local ante Deportivo Maldonado por la serie B.

En amarillo y negro

El domingo los primeros en jugar serán Racing y Plaza Colonia a las 10.00 en el Parque Roberto por la serie B, mientras que a las 15.30 Peñarol recibirá a River Plate en el Campeón del Siglo por la serie A. La fecha cerrará a las 18.00, cuando Defensor Sporting reciba a Wanderers en el estadio Franzini por la serie A.

El equipo dirigido por Alfredo Arias inauguró este jueves la primera cancha de su ciudad deportiva, que lleva el nombre de Federico Valverde. Pajarito estuvo presente en la inauguración con su familia y se mostró muy emocionado al ver el cartel con su nombre en el campo de juego. “Quiero agradecerte de corazón, Nacho [Ruglio], en nombre de toda mi familia, por tener este gesto conmigo. Amo el club y siento los colores de tal manera que esto realmente me llena de orgullo. Estoy viviendo un momento único, no lo puedo creer, es realmente un sueño. Seguramente me vaya a mi casa y me voy a quedar pensando si es verdad o no”, dijo Valverde.

Además del presidente mirasol, Valverde estuvo acompañado por Julio María Sanguinetti, presidente honorario del club, y por la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón. La mandataria e hincha aurinegra dijo que “Peñarol es recordar el pasado y construir puentes de futuro”.

También participaron Yamandú Orsi, intendente de Canelones, María Inés Obaldía, en representación de la intendencia capitalina, Agustín Canobbio, futbolista con pasado carbonero y compañero de Valverde en la selección uruguaya, José Chueco Perdomo, Néstor Gonçalves hijo, Gregorio Pérez, los componentes del plantel principal, dirigentes y funcionarios de la institución.