Estos partidos internacionales de Nicaragua eran en el marco de la preparación de la selección para jugar por primera vez en la historia la Copa de Oro de la Concacaf, lo que vendría a ser la Copa América de la Conmebol. El torneo tiene una fase clasificatoria -similar a la Eurocopa-, donde sí ha jugado Nicaragua, y de ahí se clasifican los mejores a la Copa, cosa que significaba el debut en esta instancia de la selección nicaragüense. Para la Concacaf, esto no pasará, porque el comité disciplinario del ente centroamericano la sancionó “por una violación grave a los reglamentos” luego de que se comprobara que alineó “a un jugador inelegible en ocho partidos de la selección nacional masculina de Nicaragua, incluyendo partidos de la Liga de Naciones Concacaf en 2022 y 2023”.

Casualmente, el futbolista en cuestión es uruguayo. Se trata de Richard Rodríguez Álvez, nacido en Toledo, Canelones, en 1992, que en las canchas uruguayas tuvo pasajes por Rentistas, Canadian y Cerrito. Los partidos en donde el uruguayo jugó para Nicaragua fueron contra Surinam, San Vicente y Las Granadinas, Dominica -en todos estos casos jugó dos veces-, Trinidad y Tobago y Bahamas.

Como Rodríguez Álvez es naturalizado nicaragüense desde 2019, la selección de este país decidió convocarlo y terminó debutando ese mismo año. Sin embargo, esta razón no es suficiente para quedar habilitado a jugar por tres razones: obviamente no nació en Nicaragua, ninguno de sus padres es nicaragüense y no ha vivido cinco años seguidos en dicho país, siendo esta última razón la de mayor peso para la suspensión, porque Rodríguez habría vivido cinco años en suelo nicaragüense, pero no de forma continua.

Según comunicó la Concacaf, la selección de Nicaragua será reemplazada en la fase de grupos de la Copa Oro 2023 (grupo A) por la selección de Trinidad y Tobago.

El descargo

La Federación Nicaragüense de Fútbol (Fenifut) rechazó su descalificación de la Copa de Oro y anunció que apelará dicha sanción. “Fenifut se apegará al reglamento establecido por los entes rectores del fútbol y agotará todas las vías legales correspondientes para apelar estas sanciones”, dice el comunicado hecho público por la federación, donde también expresa que “Nicaragua ganó su lugar deportivamente en la cancha y por ello no puede existir una sanción en contra del derecho de participar en una competencia que se obtuvo legalmente”.

Los tiempos parecen acotados: la fase de grupos de la Copa de Oro empiezan dentro de diez días, el 24 de junio, y un día después debutaría la selección nicaraguense -aunque en el fixture oficial ya fue reemplazada por Trinidad y Tobago-. Nicaragua había quedado sorteada en el grupo A, donde también están Jamaica y Estados Unidos.

A la cancha

La selección centroamericana se entrenó en el Gran Parque Central. Llegará al Centenario tras haber caído en su anterior partido amistoso 3-2 frente a Panamá. Pese al mal resultado, Nicaragua fue ganando dos veces: a los 44 inauguró el marcador Widman Talavera, mientras que a los 62 Oscar Acevedo ponía el 2-1 parcial para los suyos. Dos goles panameños en la hora dieron vuelta el encuentro.

Los jugadores nicaragüenses no tienen una trayectoria internacional reconocida. Entre los citados se podría mencionar a Juan Barrera, quien en su momento jugó en las ligas de Austria y Venezuela; y Byron Bonilla, que juega en el Real Estelí de su país, pero en su momento tuvo actuaciones en el fútbol costarricense.

Luego de jugar este miércoles en el Centenario, y a la espera de saber su suerte en la Copa de Oro, Nicaragua viajará a Paraguay, donde enfrentará a la selección guaraní en el Defensores del Chaco, partido que será el domingo 18 a las 11.30.