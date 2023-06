Así como Uruguay salió a la cancha el miércoles, la mayoría de selecciones salieron a escena jugando partidos amistosos gracias a la fecha FIFA. Algunos ya se pudieron ver, como el 3-3 entre Alemania y Ucrania del lunes, otros dirán presente a partir de este jueves y hasta el martes 20.

Precisamente este jueves atrae la presentación de Argentina. La selección albiceleste se enfrentará a Australia en China (9.00 por DirecTV), más precisamente en el estadio de los Trabajadores, en Pekín, en un partido en el que Lionel Messi dirá presente. El crack argentino jugará este partido pero no el del lunes (ante Indonesia) porque comienza sus vacaciones luego de terminar la temporada en el PSG. A propósito de Messi, el 10 dio una entrevista a la TV china y, pese a estar en la selección en estos momentos, no cree que juegue el próximo Mundial: “Lo dije algunas veces, creo que no, este fue mi último Mundial. Ahora iré viendo cómo se dan las cosas, pero en principio no creo que llegue al próximo”.

Contra los australianos, es probable que Lionel Scaloni ponga un once inicial con Emiliano Dibu Martínez al arco; línea de cuatro con Nahuel Molina, Cristian Cuti Romero, Nicolás Otamendi y Marcos Acuña; Rodrigo de Paul, Enzo Fernández y Giovani Lo Celso; Messi, Ángel di María y Julián Álvarez.

Más fútbol

El primer rival de Uruguay en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 será Chile (en el estadio Centenario). La selección trasandina jugará el viernes ante República Dominicana (21.30 por DirecTV), pero viene de enfrentarse a Cuba, que será el próximo rival de Uruguay. Los chilenos, dirigidos por Eduardo Berizzo, golearon a los cubanos por 3-0 con dos goles de Marcelino Núñez –que juega en el Norwich inglés y a quien comparan con Alexis Sánchez– y uno de Rodrigo Echeverría. Uruguay y Chile recién se enfrentarán en setiembre, pero estos partidos serán sus últimos juegos previo a ese choque.

Dentro de las selecciones sudamericanas, además jugarán Venezuela (este jueves ante Honduras), Perú (de visitante contra Corea del Sur, el viernes), Colombia (también el viernes, en su caso contra Irak), Bolivia y Ecuador aprovecharán para cruzarse entre sí el sábado, mientras que Paraguay se medirá ante Nicaragua el domingo.

Campeonatos oficiales

El concierto internacional también tendrá partidos por los puntos que duelen: en Europa se jugarán las semifinales de la UEFA Nations League y también dos fechas de la clasificatoria a la Eurocopa Alemania 2024, mientras que la Concacaf tendrá el comienzo de la Copa de Oro, el máximo torneo de selecciones de dicha confederación. A propósito de este torneo, Nicaragua, rival celeste del miércoles, está en problemas para poder jugarlo.

Lo más importante es que se define la Nations League, donde Croacia ya es finalista, porque el miércoles venció 4-2 a Países Bajos en alargue, luego de que los neerlandeses igualaran a dos en tiempo adicional de los 90 iniciales. El rival de la selección croata se sabrá este jueves, luego de que se enfrenten España e Italia a partir de las 15.45 (ESPN y Star+). Tanto la final como el partido por el tercer puesto serán el domingo.

La clasificatoria europea tiene, como siempre en su inicio, partidos en que varias selecciones son claramente favoritas en relación a sus rivales de turno. Por ejemplo, el viernes Suiza es favorita para ganarle a Andorra, Francia no debería tener problemas para imponerse ante la Gibraltar de Julio Ribas, y se supone que pasará lo mismo en Inglaterra-Malta (todos partidos del viernes). Algo más parejos podrían ser los partidos entre Bélgica y Austria, Noruega contra Escocia, Islandia ante Eslovaquia o Montenegro contra Hungría, por mencionar algunos (juegos que van el sábado, en todos los casos conviene chequear en su operadora de cable cuáles encuentros pasarán).

Para la Copa de Oro hay que esperar unos días: Estados Unidos y Jamaica lo abrirán el sábado 24 a las 22.30 de nuestros relojes. Cuba, rival de Uruguay el martes, debutará el martes 27 ante Guatemala.