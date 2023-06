Este lunes la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) anunció a través de sus redes la incorporación de los preparadores físicos Santiago Ferro y Diego Estavillo. De esta manera se completa el cuerpo técnico de la selección mayor dirigida por Marcelo Bielsa.

Ferro y Estavillo formaron parte del cuerpo técnico de la sub 20 que obtuvo recientemente la última copa del mundo. Estavillo trabaja en la selección uruguaya desde 2016 y formó parte de la sub 15, la sub 20 y la sub 23, es egresado del Instituto Superior de Educación Física (ISEF) y en el pasado se desempeñó en el cuerpo técnico de Liverpool y de Old Woodlands.

Ferro, por su parte, es licenciado en Educación Física por el Instituto Universitario ACJ y se desempeña como preparador físico desde 2007. A lo largo de su carrera ha trabajado en Defensor Sporting, Danubio, Peñarol, Colón de Santa Fe, Rosario Central, Sambenedettese Calcio de Italia, San Lorenzo de Almagro, y en la selección uruguaya desde 2022.

El cuerpo técnico de la selección se completa con el primer asistente, Diego Reyes; el segundo asistente, Pablo Quiroga; el segundo colaborador, Luis Oubiña; el entrenador de arqueros, Carlos Nicola; el videoanalista Diego Bermúdez y las encargadas de logística y coordinación Sara Bouzas y Magalí Conde.

Uruguay volverá a jugar en setiembre, esta vez con su cuerpo técnico completo, en el marco de las Eliminatorias para el Mundial 2026.