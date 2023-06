Finalmente, luego de un largo período desde la elección a presidente hace poco más de cuatro meses, la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) llevó adelante el Congreso para votar y oficializar el Comité Ejecutivo que estará por el período 2023-2027.

La votación tuvo los 76 votos habituales desde que se cambió el estatuto. Con 51 votos a favor y 25 en contra (la misma repartición de voluntades que tuvo la elección en la que Ignacio Alonso fue reelecto), quedó establecido que la AUF será gobernada por Alonso como presidente, acompañado de Aldo Gioia (Nacional), Héctor del Campo (fútbol profesional), Carlos Manta (sociedades anónimas deportivas), Andrea Lanfranco (cupo femenino), Matías Pérez (representante de los grupos de interés) y Eduardo Monsegui (por el fútbol del interior).

Tras la votación, Alonso tomó la palabra, agradeció a quienes salieron del Ejecutivo anterior (Gastón Tealdi, Jorge Casales, Eduardo Ache y Fernando Sosa), deseó “el mayor de los éxitos” a sus nuevos compañeros y felicitó a los señores integrantes de la comisión electoral, que desde el mes de enero han desarrollado una tarea muy intensa ajustada estrictamente al derecho y a las normas y principios electorales. Y hoy están culminando ese ciclo extenso, que no estuvo exento de varios episodios en los que tuvieron que aplicar su criterio con estricta justicia. Muchísimas gracias en nombre de todo el fútbol uruguayo”.

Dura previa

Quien pidió la palabra, previo a la votación, fue Gonzalo Moratorio. El delegado de Peñarol comenzó diciendo que “estamos hoy acá, luego de cuatro años, en un momento histórico, como cada vez que hay una renovación del Ejecutivo. Llegó el momento de votar la plancha que estará por los restantes cuatro años de mandato del economista Alonso, pese a lo que demoró, cuatro meses desde la elección del presidente hasta este día, algo poco usual y parte de lo que vivimos diariamente en el fútbol uruguayo, donde ocurren cosas, desde cuestiones vinculadas a que no sabemos dónde se juega, cuándo se juega; una cancha está un día habilitada, otro día inhabilitada; no se hace inspección y despues se juega de vuelta; no se saben los días y las horas ni dónde se pueden hacer los campeonatos; los tribunales siguen desde hace 15 o 16 años con los mismos miembros, pese a que el reglamento marca cuatro; las situaciones que tenemos con las estructuras arbitrarias, que hemos denunciado, y son muchísimos los clubes que entienden que tiene que haber un cambio. Sin embargo, lo que más quiero indicar es que este día histórico también lo es por algo un poco más importante que esto: luego de 130 años, Peñarol, por primera vez, no estará representado en el Ejecutivo, cuando sí está el tradicional adversario ”.

Sobre la situación del carbonero, que desde que Alonso ganó la elección se sabe que era muy difícil ocupar un lugar de decisión en el Ejecutivo -hubo idas y vueltas, pero nunca se pusieron de acuerdo-, Moratorio fue crítico y endureció la palabra: “Quedará para la historia la situación del economista Alonso con su decisión, con la que Peñarol, con siete cargos que tiene el Ejecutivo y tres que decide el presidente electo, no está. Nos parece que debería estar el club fundador de la AUF; que tiene más de 130 años de vida, que ha aportado muchísimos jugadores, infraestructura, dinero, un montón de campeonatos internacionales para los laureles de la AUF, y no está acá”, dijo el delegado, quien además cuestionó las formas para decidir: “En su momento se quiso condicionar qué persona era mientras que a los otros clubes no se los condiciona, y después dentro de los cargos que el presidente Alonso tiene a su disposición no ha quedado ninguno de Peñarol. El día de hoy va a ser una mancha enorme que va a quedar en el fútbol, que por supuesto es responsabilidad del presidente Alonso. [...] es un día de tristeza total y absoluta”.