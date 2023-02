Las elecciones de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) se llevaron a cabo este jueves, tal como estaba previsto, ya que la Justicia rechazó una acción de amparo presentada por clubes que apoyaban a Pablo Ferrari como candidato a la presidencia, que denunciaban irregularidades en el proceso de adjudicación de los votos en uno de los colectivos que integran la AUF.

La audiencia finalizó sobre las 14.00 y el juez anunció que daría a conocer su decisión dos horas después mediante un correo electrónico. Así fue. Luego, la AUF comunicó en su cuenta de Twitter que se rechazó la acción de amparo y se mantenía la elección para las que hubo un único candidato: el actual presidente, Ignacio Alonso.

Todo se realizó dentro de lo previsto y bajo la supervisión de los veedores del Ministerio de Educación y Cultura, la escribana Celia Rodríguez y el abogado Francisco Santestevan. Por estatuto, más allá de que existió una sola lista, para ganar en primera vuelta se necesitaban dos tercios del total de votos, o sea 51 de 76. Pero no pudo ser: hubo un voto en blanco, las adhesiones para Alonso quedaron en 50 sobre 76, y se tuvo que ir a segunda vuelta.

Como era de esperarse, muchos de los clubes que apoyaban la candidatura de Ferrari decidieron no votar en el estadio Centenario: Cerro, Cerro Largo, Danubio, Defensor Sporting, Liverpool, Peñarol, Fénix, Wanderers, River Plate, Bella Vista, Juventud, Potencia, Progreso, Rampla Juniors, Uruguay Montevideo y la representante del fútbol femenino. Teniendo en cuenta que los votos de los clubes de Primera División valían doble, en la lista de no concurrentes y no votantes la sumatoria fue de 25, un tercio de los votos totales.

En segunda vuelta, como era lógico porque se necesitaba mayoría simple, Alonso sí pudo confirmar que continuará al mando de la AUF por un nuevo período (hasta 2027). Paradójicamente, el escrutinio fue de 51 votos en 76. Sí, 51, los que necesitaba en primera vuelta.

“Ganamos por una mayoría que habla por sí sola”, dijo Alonso tras conocer el escrutinio. Además, el presidente habló de la legitimidad de las elecciones, de haber pasado por la Justicia en la tarde y sobre el acto electoral en sí: “Nos corona con una abrumadora mayoría en la cancha. Jamás vamos a pasar factura y siempre vamos a defender a muerte los intereses genuinos de nuestro querido fútbol uruguayo. Vamos a gobernar para todos. Para los que nos votaron y para los clubes que no vinieron a votar, pero que son muy importantes”.