“Yo no me bajo de la candidatura, me bajaron. Mañana pienso responder a la Conmebol porque esto es injusto y sólo logra alimentar la tensión política”, dijo Pablo Ferrari en la conferencia de prensa que dio este miércoles a raíz de que Conmebol le comunicó que para otorgarle el certificado de idoneidad (necesario para su candidatura como presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, AUF), deberá renunciar a su cargo como subsecretario Nacional del Deporte, en el que actualmente se encuentra de licencia sin goce de sueldo. Conmebol, además, aclaró que la renuncia debe ser aceptada por el presidente del organismo.

“Desde el 27 de enero, cuando se presentaron las dos candidaturas con toda la documentación exigida por la Conmebol, comencé un corto pero intenso camino para ser el presidente de AUF. Hice una campaña con total transparencia y honestidad, pero parece que del otro lado quieren ganar el campeonato en los escritorios y sin rivales”, comenzó diciendo Ferrari en la conferencia. “Con el proceso electoral iniciado, recibí la notificación de la Conmebol en donde me dicen que no estoy habilitado”, agregó.

El motivo de Conmebol para negarle la idoneidad a Ferrari es que es funcionario, lo que incumple las normas internacionales que rigen las instituciones deportivas. En este sentido, Ferrari aclaró: “Aunque estoy de licencia desde el 26 de enero del año pasado y tengo un cargo de particular confianza, no soy funcionario público”. “Me bajaron de la candidatura a horas de la elección”, lamentó.

El jerarca recordó que Conmebol otorgó la habilitación a personas que ocupaban cargos de confianza o políticos, como el de Óscar Curuchet, que era director de la Intendencia de Montevideo al momento de postularse, y el de Pedro Bordaberry, que pidió licencia en el Senado cuando se ordenó la intervención de la AUF, entre otros. “Sin embargo, a mí me bajaron con ese argumento. La Conmebol me lo dice ahora, cuando saben que ya no dan los tiempos y que debo renunciar a mi cargo”, subrayó.

“Esta elección está viciada, no da garantías y debería suspenderse. En estos días he visto cosas vidriosas. La votación de la [divisional] C es un claro ejemplo: fue un montaje perfectamente manipulado, no dejando entrar a una escribana a que constatara el acto. No se quiso votar de manera secreta”, argumentó Ferrari. Los equipos que lo respaldan recurrieron este miércoles a la Justicia para que suspenda las elecciones, argumentando que hubo irregularidades en la votación de la Primera División Amateur (la C) porque el voto no fue secreto, sino a mano alzada. Los seis votos con los que cuenta la C (de un total de 76) se consideran clave para definir la elección del jueves, y en esa votación previa se definió que sean todos por la continuidad del actual presidente de la AUF, Ignacio Alonso.

Por último, Ferrari agradeció a los clubes, especialmente al fútbol femenino: “Nos dio una lección de democracia: respetó los estatutos, votó en forma secreta”. También mencionó a los hinchas del fútbol uruguayo: “La afición uruguaya tiene que saber lo que está pasando en la AUF, porque mañana si su equipo es perjudicado, tiene derecho a pensar que fue por ciertas razones. Se generó una crisis de confianza”. Además, no dejó pasar la oportunidad de recordar que intentó debatir con Alonso, pero que él se negó.

El presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, que fue el primero en saludar a Ferrari cuando terminó su discurso, dijo a la prensa: “La candidatura se presentó en tiempo y forma, y menos de 48 horas antes de las elecciones le mandan un mail diciendo que tiene que renunciar a su cargo, cuando a Curuchet hace cuatro años nadie le pidió que renunciara. Hace tiempo que se están haciendo cosas impresentables en AUF”, sostuvo.

Ruglio agregó que el mail enviado por la Conmebol a Ferrari están copiadas todas las autoridades de AUF. “Llegaron a un nivel de prepotencia tan grande, algo que quisimos mostrar desde el momento en que fuimos a buscar otro candidato. Desde el poder hacen las mismas cosas que en algún momento rechazaron. Justo cuando el femenino le da el apoyo a Ferrari y la mayoría del fútbol profesional también, y en los demás perdió por un solo voto, lo que muestra la fuerza de Ferrari… Habría ganado”, agregó.

Por último, Ruglio dijo que ante la ausencia de Ferrari en las elecciones, Peñarol no concurrirá a votar.