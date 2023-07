Bajo el lema “El lunes no entrenamos, el lunes nos manifestamos”, un enorme grupo de futbolistas se reunió en la sede de la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales (MUFP) en una jornada histórica: nunca, en tantos años de fútbol femenino, se había dado un fenómeno como el de este lunes, a tal punto que las futbolistas con más trayectoria estaban visiblemente emocionadas.

La instancia fue pensada para visibilizar el estado actual del fútbol femenino. En la proclama leída por Graciana Ravelo, abogada y futbolista, el mensaje fue claro: “Es hora de que el fútbol de mujeres ocupe el lugar que merece en el mundo del deporte”, dice. En ese sentido, en el documento se exige “igualdad de oportunidades y acceso a instalaciones adecuadas”, además de “recursos y apoyo financiero”; tener acceso a los escenarios principales; que se brinden canchas de calidad y que se “permita acceder de forma igualitaria a la infraestructura de los clubes”; y que se cuente con “entrenadores capacitados”, entre otras exigencias. “En definitiva, que se construyan oportunidades tangibles para el desarrollo profesional del fútbol”, dice al final de la primera página de dicho documento.

En la parte final de la proclama, las futbolistas creen “imprescindible fomentar el desarrollo y crecimiento en todas las áreas, [tanto] desde las condiciones de entrenamiento como [desde] las de la competencia, asegurando que las futbolistas seamos tratadas con el respeto y la equidad que merecemos”. A su vez, proponen que haya “programas de desarrollo reales y sostenidos”, que sea prioridad la visibilidad del fútbol femenino, donde “los medios de comunicación, los clubes y la Asociación Uruguaya de Fútbol deben comprometerse a transmitir y promocionar nuestros encuentros”, entendiendo que para eso “es necesaria una cobertura mediática inclusiva que visibilice nuestros logros” para que niñas y jóvenes tengan “modelos a seguir” para “creer en su propio potencial y perseguir sus sueños”.

En el cierre, la proclama afirma la importancia de la voz. “Nos guía el convencimiento de que nuestra voz es la clave y el punto de partida para comenzar a gestar un cambio tangible”, expresa, agregando que “tenemos la certeza de que solamente trabajando en conjunto AUF, futbolistas y clubes” se podrá sacar el mejor provecho “a las oportunidades, consiguiendo una mayor y mejor repercusión. En esta proclama las futbolistas queremos marcar un hito [...] las futbolistas no daremos un paso atrás en la lucha por nuestro crecimiento y desarrollo”.

Otro enfoque

Los clubes son importantes en esto. la diaria buscó declaraciones para saber cómo entienden este presente que las jugadoras han resuelto llevar adelante. En ese sentido, Javier Saavedra, delegado de Liverpool femenino, comentó: “Sé que hay una movida con todo el tema de las jugadoras, pero preferimos no meternos en eso, porque aparte no sabemos qué es lo que pasa”. Además, dijo que “hacia el club no hay ningún tipo de reivindicación, lo que sí nos manifiestan son determinadas cosas que pasan en otros clubes, no en Liverpool, y, por eso, no lo tengo como un paro, son reuniones que están teniendo en reivindicación de situaciones que les pasan a clubes; lo tengo como un día de movilización”.

Ivana Fernández, coordinadora de Peñarol femenino, consideró: “Respetamos su espacio. Es un momento en el que ellas se van a manifestar y están en todo su derecho de hacerlo. Compartimos la lucha, pero como club no nos corresponde intervenir. De todas formas, creemos que estaría bueno resaltar que como club a principios de año pedimos que se pospusiera el inicio del campeonato, peleando por todas estas medidas y en su momento muchas personas, incluidas las jugadoras, estaban en contra de que se hiciera esto porque querían empezar de una vez el campeonato. Está bueno que recuerden esa instancia, porque son medidas que se toman, no sólo hablando de Peñarol, sino de todos los clubes que forman parte del femenino; en ese momento se votó por unanimidad no comenzar el campeonato hasta que se obtuvieran determinadas respuestas de recursos y cosas básicas que se estaban pidiendo. Entonces creo que va de la mano, la lucha es la misma. Todos queremos que mejore el femenino, que crezca y que tenga los recursos que se merece y todo lo que se merecen las chiquilinas, pero también, así como ellas hacen este paro, nosotros en su momento también intentamos presionar y no tuvimos el apoyo de la Mutual en ese caso”.