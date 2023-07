Maira La Panterita Moneo conquistó el Título Mundial AMB Interino en peso ligero por nocaut técnico ante la venezolana Alys Sánchez y se convirtió en la primera uruguaya en obtener este logro en el Luna Park. La Panterita pudo pelear por el cinturón del mundo por poseer el título Fedelatin, que ganó por primera vez en febrero de 2021 cuando superó por nocaut técnico a la argentina Romina Guichapani. Ahora la boxeadora de la Academia Segundos Afuera, suma en su historial 14 peleas, de las que solamente perdió una por descalificación. Tres de los triunfos fueron por nocaut.

Fue antes del noveno asalto que Moneo noqueó a Sánchez. Los primeros rounds fueron similares: la uruguaya acertaba con envíos rectos a larga distancia, pero también se encimaba y entonces la pelea se entreveraba hasta que el árbitro la detenía.

En el séptimo asalto la venezolana ya se mostraba cansada y atacó con todo el cuerpo; la Panterita respondió de la misma manera, pero tuvo más superioridad física y mayor fuerza, y en ese momento Sánchez tocó la lona por primera vez. En el octavo asalto, Moneo lastimó en dos ocasiones y eso se materializó con la caída del protector bucal de su contrincante. Antes de comenzar el noveno round, el médico le informó al referí que la venezolana no podía continuar porque estaba con los ojos semicerrados. Así, Moneo se quedó con el título mundial interino, que refleja una buena carrera con un historial casi perfecto.

Aquí y ahora

Esta conquista tiene varias características que la hacen especial. “El logro es muy importante, por consagrarme en el Luna Park; ese es el sueño de todo boxeador”, dijo Maira a la diaria. Además, el hecho de pelear en el mítico escenario bonaerense para Moneo aporta algo extra: “Sólo por eso se pueden dar otras chances, por eso sabíamos que esta pelea iba a marcar un antes y un después”.

Mirando hacia el futuro, el objetivo global de la uruguaya es pelear con la boxeadora irlandesa Katie Taylor, una de las mejores del mundo, pero Maira prefiere ir paso a paso: “La realidad es que sabemos que Taylor tiene revancha pactada en otra categoría, entonces ahora estamos enfocados en pelear con todas y nuestro objetivo principal sería poder enfrentar a Mikaela Mayer”, contó. La estadounidense Mayer, de 33 años, es la campeona interina del Consejo Mundial de Boxeo.

El camino

El punto de quiebre en la carrera de Moneo fue cuando pasó de ser amateur a ser profesional. Actualmente se dedica 100% al boxeo. “La verdad es que poder enfocarme en mi carrera fue un paso muy grande, si bien doy clases de boxeo, lo hago en un horario que no me perjudica en los entrenamientos y estoy haciendo lo que me gusta”, contó.

El resto de su día lo ocupa en los entrenamientos y en todo lo que tiene que ver con su carrera. “Es muy importante poder estar enfocada sólo en entrenar y contar con un amplio equipo para estar siempre preparada”, alegó.

Pero para llegar a este punto tuvo que pasar tiempo, esfuerzo y dedicación que no eran recompensados más que con la alegría de cumplir metas. “Fueron muchos años de trabajo duro, de sacrificio, de dejar muchas cosas de lado para enfocarte en lograr tus objetivos. Llegaste a la Academia Segundos Afuera con 16 años sin saber que te esperaba lo que hoy estás viviendo, pasaste por cosas buenas, malas, dificultades, puertas cerradas, pero siempre te mantuviste fuerte y hoy te toca ser campeona del mundo, bien merecido”, escribió su entrenador, William Pereira, tras la pelea. Su equipo, además de Pereira, está compuesto por la preparadora física Valeria Trotta, el psicólogo Jorge Ferrari y el representante Pedro Bologna.