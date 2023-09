Este lunes será día de entrenamiento y después de viaje. El Complejo Celeste recibirá a los 25 convocados por Marcelo Bielsa para la fecha FIFA, donde en el turno matutino se harán ejercicios pensando en el segundo partido de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Ahí está Ecuador como protagonista, rival de la celeste que espera en Quito. En primera instancia Uruguay no irá a la ciudad donde se jugará el partido –en Quito hay 2850 metros de altura sobre el nivel del mar– y se afincará en Guayaquil, a donde viajará el lunes a las 13.00 desde el Aeropuerto de Carrasco. Será recién el martes cuando el equipo charrúa suba sobre el mediodía, a horas del partido que comenzará a las 18.00.

La selección celeste quedó concentrada desde el mismo viernes cuando venció 3-1 a Chile en el estadio Centenario. El sábado los entrenamientos fueron divididos: quienes jugaron ante la selección trasandina hicieron ejercicios regenerativos, mientras que quienes no vieron acción se ejercitaron haciendo trabajos compensatorios. El cuerpo técnico decidió dejarlos liberados el sábado luego de las prácticas, para recibirlos este domingo, donde todos hicieron trabajos en doble turno.

Dura parada

Ecuador no empezó bien las Eliminatorias. Primero, porque le tocó comenzar ante el campeón mundial y en Argentina. Si bien no hizo un mal partido, terminó cayendo tras un exquisito gol de Lionel Messi cuando el partido parecía que se iba en empate. Pero, además, Ecuador arrancó con marca negativa de puntos, -3, por la sanción que la FIFA le impuso tras el caso Byron Castillo. A modo de resumen, Ecuador buscará ganar el martes ante los celestes para tratar de quedar en cero puntos, donde estarán sólo las selecciones que no pudieron conseguir ninguna unidad en esos dos partidos iniciales de las Eliminatorias.

Si bien en el historial entre ambos la estadística es favorable a Uruguay, en Quito no se gana con facilidad. Sin ir más lejos, la última vez que fue Uruguay perdió 4-2 –en partido que pudo haber sido goleada ecuatoriana–. Siendo visitantes, la celeste ha ganado cinco de los 11 partidos jugados en Ecuador, habiendo perdido cuatro y empatado los restantes dos.

Bielsa, conforme con lo visto en el Centenario, entró estos días con los mismos once –aunque en realidad los entrenamientos fueron con diez, o sea sólo los jugadores, porque a Sergio Rochet lo mandó a hacer ejercicios junto a Santiago Mele y Franco Israel–. Esos diez jugadores que paró el director técnico fueron precisamente los titulares que golearon a Chile. La sorpresa fue que en uno de esos movimientos el delantero centro no fue Darwin Núñez y sí Cristian Olivera.

Si bien Uruguay tendrá plantel completo, hay cuatro jugadores que, de recibir una nueva tarjeta amarilla, se perderán el partido de la tercera fecha de las Eliminatorias, que será en Barranquilla ante Colombia. Ellos son Sebastián Cáceres, Matías Viña, Manuel Ugarte y Federico Valverde.

Eliminatorias – 2ª fecha

Martes 12

17.00 Bolivia-Argentina. La Paz

18.00 Ecuador-Uruguay. Quito

19.00 Venezuela-Paraguay. Maturín

21.30 Chile-Colombia. Santiago

23.00 Perú-Brasil. Lima

Posiciones