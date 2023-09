Marcelo Bielsa se puso a disposición para dar una conferencia de prensa previo al partido de Uruguay y Chile por Eliminatorias Sudamericanas del próximo viernes en el Estadio Centenario, pero no dio la lista de convocados porque lo hará luego del entrenamiento de este domingo. En el intercambio con la prensa aclaró que citará a los jugadores que cree que en el momento de los partidos estarán en mejores condiciones de resolver, con la dificultad de los partidos que vienen, y en este sentido manifestó que le interesa que el público lo reconozca como una persona sincera y coherente que no afecta a los jugadores más de lo necesario, refiriéndose a las preguntas sobre la no convocatoria de Luis Suárez y Edinson Cavani que generaron polémica.

El loco de los medios

Consultado sistemáticamente y de distintas formas por la no convocatoria de los jugadores históricos, Bielsa se refirió a los medios. “Lo que genera en la afición no lo puedo medir, sí veo lo conveniente que es para los medios de comunicación que el entrenador tome decisiones a favor o en contra de futbolistas que activan la polémica”, comenzó diciendo.

Para Bielsa “al haber poca capacidad de análisis se activa la polémica de dos situaciones antagónicas donde las argumentaciones prácticamente no importan, pero sí generan posiciones opuestas”.

En este sentido, el DT explicó que a él le importa la opinión de los destinatarios de lo que los medios comentan, no la de los medios, “que pueden decir cualquier cosa según les permita aumentar la cantidad de gente que los sigue. Esa es la ley que impera, propia en esta época en la que lo importante no es lo que se diga sino la cantidad de gente que lo escuche”, sostuvo, y apuntó directamente a los periodistas: “Ustedes pertenecen a una estructura que les dice exactamente eso, no importa lo que digan, digan lo que quieran, pero que lo escuche mucha gente. […] Todos ustedes pertenecen a empresas, las empresas no jerarquizan el talento para construir ideas que enriquezcan a los amantes del fútbol, lo que la empresa les demanda es que sean escuchados, digan y hagan lo que quieran con tal de ser escuchados, porque el analista de la evolución de los recursos que utilizan los medios de comunicación se dará cuenta de que es una escalada, cada vez los recursos son peores con tal de que el público siga escuchando”, opinó.

Lo que Bielsa dejó claro es que no le interesa lo que digan los medios, pero sí el efecto que causan, y por eso trata de ver qué opinan los lectores, escuchas o televidentes. “Ustedes saben perfectamente en qué escala se encuentra el periodismo dentro de las instituciones con mayor o menor credibilidad, no me guiaría por lo que ustedes dicen sino por lo que la gente opina de lo que ustedes dicen”, finalizó sobre este tema.

Históricos latentes

Fiel a su estilo analítico y directo, el seleccionador celeste concluyó que no tiene que dar explicaciones sobre los jugadores a los que cita: “Pregúntenle a Suárez y a Cavani si quieren explicaciones, van a decir que no. Los jugadores de raza no aspiran a recibir explicaciones y yo sinceramente por más respeto que me merecen sus antecedentes tengo que elegir y no explicar por qué elijo, porque explicar por qué elijo no se sabe cómo termina”, finalizó sobre el tema de los referentes charrúas.

Consultado sobre el rendimiento del tiempo de trabajo con los jugadores que menos conocía, es decir, de los partidos amistosos que dirigió anteriormente, contó que “sirvió mucho”. “Tomé la decisión de no convocar a los jugadores que no necesito confirmar lo que pienso de ellos porque son suficientemente conocidos y citar a los que necesitaba terminar de conocer”, agregó.

Por otro lado habló sobre si pensó la convocatoria a jugadores pensando en esta doble fecha o a largo plazo y contó que la lista la diseña para los partidos inmediatos pero en cierto punto es una inversión a futuro.

También fue consultado por la inclusión de Diego Ruso Pérez en su cuerpo técnico, y explicó que no fue una decisión que tomó él sino la dirección deportiva que designa los cuerpos técnicos de los equipos que van por debajo de la selección mayor.