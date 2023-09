La segunda fecha de las Eliminatorias sudamericanas se juega completamente este martes y se pasará raya después, entre rendimientos y resultados. La tabla será el elemento gráfico para sacar cuentas, más allá de que se sepa que para ir al Mundial hay más cupos que antes.

Que clasifiquen seis selecciones directamente -más una que va al repechaje- es cierto que abre más posibilidades de clasificación, pero no por eso harán de este torneo algo fácil. Hay una lectura que va en dirección contraria: que todos tengan más cerca poder meterse en un Mundial puede hacer que nadie pierda el interés y (las posibilidades) inmediatamente. Además, y esto ya no es novedad, el fútbol se ha emparejado y nadie es tan superior que otro (o sí, pero son casos puntuales; lejos de “a Venezuela todo el mundo le va a ganar”, que campeó años atrás).

Bolivia fue el que sufrió peor resultado en la fecha inaugural y ahora buscará revancha en el Hernando Siles de La Paz. Enfrente estará la Argentina campeona del mundo, una selección que tiene con qué jugarle a cualquiera en cualquier lugar. Serán los primeros en abrir esta segunda etapa.

Lamentablemente, igual que en Eliminatorias anteriores, los partidos se pisan, por lo que no es posible verlos en seguidilla. A la hora de comenzado Bolivia-Argentina empieza la historia de Uruguay visitando a Ecuador, y cuando celestes y tricolores estén por empezar el segundo tiempo jugarán Venezuela y Paraguay en Maturín. A priori, resulta un partido interesante. La vinotinto no hizo un mal debut, más allá de que perdió ante Colombia. Venezuela jugó bien, se plantó firme y se le vio buen funcionamiento cuando pudo tener la pelota, y no el resto del trámite, en que se dedicó a defenderse. Esto, la pelota como base del armado de su juego, es lo que quiere proponer el equipo venezolano cuando sea local. Enfrente estará una Paraguay que pudo haber ganado en el debut si no fuera por la fe errática, entendiendo esto como los tiros en los palos (que fueron cuatro) y los yerros en la definición de sus delanteros.

Después, en el cierre, casi que se podrán ver dos partidos seguidos. El primero de ellos atrae mucho: Chile recibiendo a Colombia en el estadio Nacional. Los trasandinos van por la recuperación tras el mal debut en tierras celestes; los cafeteros son, al igual que Argentina, Brasil y Uruguay, una de las selecciones que pueden alcanzar los seis puntos si repiten victoria.

Brasil otra vez parece el lobo feroz de las Eliminatorias. Ganó sacando a luz lo mejor de su juego y certificándolo con goles, y siempre que se golea llama la atención. Tiene un entrenador interino -Fernando Diniz- hasta que venga Carlo Ancelotti, pero los jugadores juegan como si fuera su técnico de toda la vida. Enfrente, con más dudas que certezas, estará Perú, que se aferrará a un estadio lleno para hacerse fuerte y poder vencer al scracht, puntos que necesita para reacomodarse en la tabla.

Eliminatorias - 2ª fecha

Martes

17.00 Bolivia-Argentina. La Paz

18.00 Ecuador-Uruguay. Quito

19.00 Venezuela-Paraguay. Maturín

21.30 Chile-Colombia. Santiago

23.00 Perú-Brasil. Lima

