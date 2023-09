Darwin Núñez, de Liverpool, durante el partido del Grupo E de la UEFA Europa League ante Linzer ASK en Linz, Austria.

El último en facturar fue Darwin Núñez que, dicen, ya es mejor que Luis Suárez en su aventura en la ciudad de Liverpool en Inglaterra. El pibe de Artigas que salió de abajo y debutó en el primer equipo de Peñarol como figura, viene rompiéndola y confirmando con cada partido su especial momento.

El equipo inglés no arrancó bien el partido y su rival de turno, el austríaco LASK, abrió el score con gol de Florian Flecker cuando recién iban 15 minutos del primer tiempo. El partido que se jugó en el Raiffeisen Arena fue empatado por Darwin Núñez a los 55 minutos de penal.

Philipp Ziereis derribó a un delantero rojo en el área y el árbitro Marco di Bello no titubeó aunque hubo que recurrir al VAR para comprobar el gol del artiguense. Es el octavo gol del jóven número 9 de la selección de Marcelo Bielsa en lo que va del 2023. Minutos después, el colombiano Luis Díaz marcó el 2-1 final para el equipo inglés.

El delantero volverá a tener acción este domingo cuando enfrente al West Ham en Anfield. El equipo donde el uruguayo da que hablar se ubica tercero en la Premier con 13 puntos en cinco fechas disputadas. Tiene la misma cantidad de puntos que Tottenham, Arsenal y Brighton, pero dos menos que el líder Manchester City.

En otro orden y mucho más cercano, el ex Liverpool Gastón Martirena convirtió el gol de la victoria para su equipo, el Racing de Avellaneda. El equipo parecía dejar ir dos puntos con la visita de Newell´s Old Boys de Rosario, que había empatado cerca del final con gol del uruguayo Guillermo May. Pasando los 90 y habitando los descuentos, Oreja Martirena recibió tras pase de Agustín Almendra, que consiguió el balón tras un error en salida del equipo rosarino.

El futbolista convirtió un golazo cruzado y se sacó la camiseta para festejar con su gente que ansiaba un triunfo. El equipo de Fernando Gago quedó cómo único líder de la Zona B y se metió en terreno de clasificación a la Sudamericana 2024.

Previo al gol de Martirena, otro uruguayo se anotó en la ficha técnica. Fue el caso de May, que consiguió un regalo del arquero de La Academia y desde el borde del área grande marcó su primer gol con la camiseta de la lepra. May, ex Nacional, dejó el equipo de Danubio donde hacía creces con Papelito Fernández, tras la salida del Coco Esteban Conde.

Por su parte, otro uruguayo destacado y en silencio, Leonardo Fernández, que viene de jugar en el fútbol mexicano, convirtió un golazo de tiro libre en el mismísimo Maracaná. Su equipo el Fluminense le ganó a Cruzeiro con esta demostración de técnica inapelable.