Tal y como estaba previsto, el miércoles se realizó el Consejo de Liga en la sede de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF). Lo que estaba en el tapete era la aprobación del Estatuto del Jugador Profesional, que lleva varias modificaciones a lo largo de casi un año de trabajo entre las partes involucradas (AUF, clubes y jugadores), pero no alcanza punto de acuerdo, sobre todo en el aumento de salario que el gremio de futbolistas cree necesario para los jugadores de Segunda División: la Mutual buscaba que los jugadores de Segunda ganen 62,5% del salario mínimo de los jugadores de Primera (59.076 pesos). Hoy el salario mínimo de un jugador de la B es 29.538 pesos. Como esto no se definió, la Mutual, tal cual lo había previsto en su pasada asamblea, piensa parar el fútbol profesional, es decir la A y la B.

La jornada en la AUF fue larga y con mucho debate. Las aguas llegaban divididas: si de votar el Estatuto se trataba, había 22 de 46 votos por la afirmativa (las voluntades de Nacional, Plaza Colonia, Torque, La Luz, Racing, Deportivo Maldonado, Boston River –que tienen voto doble por ser de Primera– más Albion, Miramar Misiones, Rentistas, Cerrito, Sud América, Tacuarembó, Oriental y Uruguay Montevideo), mientras que en la dirección contraria eran 24 los votos por no llevar adelante la propuesta (los dobles de Peñarol, Danubio, Liverpool, Defensor Sporting, Cerro, Wanderers, River Plate, Cerro Largo y Cerro, más los simples de Potencia, Progreso, Juventud, Rampla, Potencia y Bella Vista). Lo curioso es que no se llegó a votar.

La explicación

El orden del día tenía, además del punto sobre el Estatuto del Jugador, la aprobación del Manual de Competiciones, que busca cambiar la forma de disputa de algunos campeonatos a partir de 2024. Sin embargo, fueron varios los clubes que argumentaron que no se podía votar esos puntos porque no correspondía, dado que hubo cuestiones en las que no se cumplió con las formalidades exigidas, como la entrega de la documentación con un plazo de dos días de antelación. Según dijo José Luis Palma, presidente de Liverpool, los documentos fueron entregados en la tarde del miércoles.

En esa dirección también habló Francisco García Arnabal, delegado de Danubio. “Hubo un consenso de que no estaba en el orden del día votar el Estatuto ni ninguna propuesta, sino simplemente analizar en qué situación se estaba. La convocatoria la hizo la AUF, no la hizo la comisión que está trabajando, y en ese sentido lo que quisimos dejar en claro es que hay voluntad del Consejo de Fútbol Profesional de ponernos de acuerdo, pero todavía no hemos llegado a subsanar algunas cuestiones, unas de orden económico y otras de orden técnico jurídico. Se instaló en la opinión pública que hoy se votaba el Estatuto cuando eso no era así, y lo que votamos casi por unanimidad fue mandatar a la comisión que ya estaba designada a tratar de seguir negociando para llegar a un acuerdo. Y establecimos que esa comisión va a ser la que convoque al Consejo de Fútbol Profesional”, dijo a Radio Uruguay.

Contrario a estas opiniones, la Mesa Ejecutiva de Primera División emitió un comunicado en el que asegura que no existió ningún incumplimiento reglamentario, enviando el texto en los plazos acordados en la comisión bipartita.

Luego del debate y tras un pedido de cuarto intermedio de diez minutos, los clubes presentaron una nueva moción en la que respaldaron el trabajo realizado por la comisión, a quien mandataron seguir trabajando para citar –ella y no la AUF– un próximo Consejo de Liga, y además exhortaron a las partes a seguir negociando.

Tras saber esto, la Mutual decidió reunirse de urgencia. la diaria intentó comunicarse con varios dirigentes del gremio, pero no fue posible hablar con ninguno de ellos. Terminada la jornada, la Mutual decidió no parar, pero eso no quita que el paro se pueda instrumentar a partir del jueves. En la noche del miércoles, la Mutual decidía de qué manera instrumentar la decisión.