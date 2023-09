El torneo más importante de clubes del fútbol europeo empezó la fase de grupos. Fueron ocho los partidos del martes y otro tanto serán los del miércoles. Con el foco puesto en los jugadores uruguayos, Manuel Ugarte fue titular en el PSG y José María Giménez ingresó tras empezar como suplente en el Atlético de Madrid.

El PSG fue uno de los ganadores del día. Ugarte hizo un muy buen partido jugando como lo hizo en la selección, de 5. Los franceses quebraron el juego ante el siempre complicado Borussia Dortmund en el inicio del complemento, gracias a dos tantos casi seguidos de Kylian Mbappé (de penal) y Achraf Hakimi. Por este mismo grupo Milan y Newcastle igualaron 0-0 en la capital europea de la moda.

Matías Vecino y Josema Giménez fueron rivales en un partido que terminó de manera increíble. Primero, empezando por los nuestros, decir que Vecino fue titular en la media cancha de la Lazio y jugó hasta el minuto 75, cuando fue cambiado por Danilo Cataldi; el zaguero central, por su parte, fue suplente pero entró al comienzo del complemento para reforzar la defensa del Atleti. Pero lo increíble del partido fue la definición: ganaban los españoles 1-0 tras gol de Pablo Barrios y el juego entró en minutos adicionales. En el último instante, tras un centro desde la izquierda, fue el arquero de los italianos quien puso el 1-1. Y no de penal, sino de cabeza, porque se había ido al ataque en la última jugada. Proeza encontrada para Ivan Provedel.

Por esta serie el ganador de la fecha fue el Feyenoord, quien se impuso en su casa 2-0 ante el Celtic escocés.

Barcelona no tuvo problemas para golear al Antwerp de Bélgica, a quien le propinó un 5-0 contundente. Quien no fue de la partida fue Ronald Araújo, recientemente recuperado de la lesión que lo aparto de la fecha FIFA, a quien su DT, Xavi, decidió no convocarlo para no arriesgar posibles nuevas dolencias. En este mismo grupo el otro ganador fue el Porto, que derrotó 3-1 al Shakhtar en Ucrania.

Además, el campeón actual, Manchester City, dio vuelta el partido ante el Estrella Roja y ganó 3-1 con doblete del argentino Julián Álvarez, mientras que el Leipzig hizo lo propio por el mismo marcador ante Young Boys.

Partidos de miércoles

Más uruguayos podrán ver cancha en la primera fecha. Quienes jugarán este miércoles serán Federico Valverde en el Real Madrid-Union Berlin, y Fernando Muslera y Lucas Torreira en el Galatasaray-Copenhague. También podría tener minutos Facundo Pellistri defendiendo al Manchester United en la visita al Bayern Münich y lo mismo puede acontecer con Mathías Olivera en el Napoli contra Braga.